快訊／清潔阿姨敲門沒人回！內湖電視台攝影「公司廁所內」死亡

▲警方獲報後前往該電視台大樓調查。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區某電視台大樓今（7日）傳出死亡案件，上午清潔婦人打掃時發現其中一間廁所門反鎖，且敲門後無人回應，經通知警衛並報警破門後，發現一名男子倒臥其中，且已經明顯死亡，經查死者為公司棚內攝影，詳細死因目前警方正在進一步釐清中。

目前家屬已經接獲通知，初步對死因沒有疑慮，死者也無感染新冠肺炎跡象，後續將走行政相驗，直接送往第一殯儀館；家屬表示，死者生前有酗酒習慣，懷疑死因可能與肝病有關。