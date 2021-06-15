陽台3裸女照　 控訴「高層在劈腿、中層在洗腦、底層在等死」？

愛傳媒／特約記者陳冠宇報導

網路上瘋狂流傳一張「陽台3裸女」的照片，有個版本在照片旁邊還有文字說：「台藝大的學生畢業作品您看得懂嗎？ 解釋： 1、 高層在劈腿2、中層在洗腦3、底層在等死。」還有另外一個版本的照片，直接就把相關文字印上去（見照片左）。

看起來確實很有意義，不過，這到底是哪一位台灣藝術大學的學生畢業作品？又是哪個系所的學生呢？

以攝影作品來看，台灣藝術大學的廣播電視學系、圖文傳播學系、視覺設計學系都可以用攝影當畢業作品。不過即使教授也不知道這是不是該校學生的畢業作品，記者訪問了好幾位教授都說沒有印象。

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記者實際調查發現，這張照片在網路上流傳已經非常久，每隔一段時間就會又出現瘋傳。現在網路上可以找到最早出現的時間是2011年9月27日（見照片中），但已經是使用網路流傳的照片了，從照片也可以看出，本來的照片上面沒有任何文字提到台灣藝術大學，上面也沒有「台彎價值」（「彎」字不知道是故意寫錯、還是不小心寫錯）、「高層在劈腿、中層在洗腦、底層在等死」的文字（見照片右），不知道是作品本來就沒有這些說明，還是文字說明本來沒有印在照片上。稍後出現的照片，已經有附帶說明，說創作者三天後才提出解釋文字，但是因為都沒有提到創作時間、創作者姓名，也沒有出處，不知是否真實。2019年10月7日，《自由時報》曾經報導：「3名裸女陽台交疊！ 學生畢業作品背後意義引熱議」，不過內文沒有寫出哪一所大學。

到底這是誰的攝影作品？原本的意涵是什麼？到底是不是台灣藝術大學學生的畢業作品？還有待繼續查證。唯一可以確定的是，這幅攝影作品的存在時間，最少已經超過10年。