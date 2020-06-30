全台最猛冰店！　博士教授系主任「覓糖」當店員

特約記者／林可妮報導

這家冰店絕對是最猛冰店，當客戶悠閒坐在有設計感的店中，一邊吹著冷氣吃剉冰，一邊跟好友分享生活心情時，剛剛那個負責剉冰，現在又跑去洗盤子的店員正忙得不可開交。

一位年輕的女客人坐在「覓糖」開封店，拿出手機打開了「秒懂即行銷」的直播節目分享給她的朋友們看：「欸，你們看，我以前的大學教授現在變身知性網紅，真的是行動派的廣告系教授啊。」

男性朋友看了一眼說：「這樣教行銷還蠻有趣的。我知道他啊，常常穿著亮眼西裝上電視接受訪問。」抬頭看了一眼店員，驚訝問：「怎麼跟這個店員長得這麼像？」

請繼續往下閱讀...

別懷疑，這個店員就是「秒懂即行銷」的直播主鈕則勳，不但是政大博士、文大教授，還是廣告系的系主任！

堂堂大學教授兼系主任，為什麼會到時尚冰店「覓糖」當起店員？是要親身體驗職場第一線嗎？還是有什麼超級行銷任務？其實都不是，原來鈕教授的夫人，就是這家「覓糖」開封店的店長，因為端午節連續假期暫時找不到兼職同仁，忙不過來，疼太太的鈕教授二話不上，就直接自己上了！

台灣真是臥虎藏龍，連時尚冰店的店員也這麼有來頭，不但是博士教授，更是疼太太的台灣之光。最重要的是，鈕教授不是裝裝樣子拍個照而已，他已經持續在連續假日當了兩天的店員，剩下的兩天假期也會到店裡繼續「端午節的勞動服務」。

鈕則勳自豪地說「我洗碗又快又乾淨！」又說這是展現「對太座的效忠」。如果有人想要趁放假體驗時尚冰店，或是想要趁機跟老朋友、老同學、老師見面，又或是記者想要訪問傳播專家，採訪一下博士教授店長，歡迎把握機會到台北市開封街博愛路口的「覓糖」開封店，保證一舉數得，還可以拍照打卡上傳，紀念經典的一刻。

●本文由愛傳媒提供。