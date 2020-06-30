　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最猛冰店！　博士教授系主任「覓糖」當店員

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

全台最猛冰店！博士教授系主任當店員

特約記者／林可妮報導

這家冰店絕對是最猛冰店，當客戶悠閒坐在有設計感的店中，一邊吹著冷氣吃剉冰，一邊跟好友分享生活心情時，剛剛那個負責剉冰，現在又跑去洗盤子的店員正忙得不可開交。

一位年輕的女客人坐在「覓糖」開封店，拿出手機打開了「秒懂即行銷」的直播節目分享給她的朋友們看：「欸，你們看，我以前的大學教授現在變身知性網紅，真的是行動派的廣告系教授啊。」

男性朋友看了一眼說：「這樣教行銷還蠻有趣的。我知道他啊，常常穿著亮眼西裝上電視接受訪問。」抬頭看了一眼店員，驚訝問：「怎麼跟這個店員長得這麼像？」

請繼續往下閱讀...

別懷疑，這個店員就是「秒懂即行銷」的直播主鈕則勳，不但是政大博士、文大教授，還是廣告系的系主任！

堂堂大學教授兼系主任，為什麼會到時尚冰店「覓糖」當起店員？是要親身體驗職場第一線嗎？還是有什麼超級行銷任務？其實都不是，原來鈕教授的夫人，就是這家「覓糖」開封店的店長，因為端午節連續假期暫時找不到兼職同仁，忙不過來，疼太太的鈕教授二話不上，就直接自己上了！

台灣真是臥虎藏龍，連時尚冰店的店員也這麼有來頭，不但是博士教授，更是疼太太的台灣之光。最重要的是，鈕教授不是裝裝樣子拍個照而已，他已經持續在連續假日當了兩天的店員，剩下的兩天假期也會到店裡繼續「端午節的勞動服務」。

鈕則勳自豪地說「我洗碗又快又乾淨！」又說這是展現「對太座的效忠」。如果有人想要趁放假體驗時尚冰店，或是想要趁機跟老朋友、老同學、老師見面，又或是記者想要訪問傳播專家，採訪一下博士教授店長，歡迎把握機會到台北市開封街博愛路口的「覓糖」開封店，保證一舉數得，還可以拍照打卡上傳，紀念經典的一刻。

●本文由愛傳媒提供。

ET快訊
錄影撞見王少偉「有反應」！女星再爆料男主持群「集體不穿內褲」
「保險4大新制」明天上路！保費連環漲恐貴30%　儲蓄保單不再
大陸出現「豬傳人」新型流感病毒...恐爆大流行！疾管署緊急回
快訊／高雄林園海邊沙灘　驚見一具全裸女屍
快訊／台中女遭刺「胸口中1刀」…鮮血狂湧命危！揮刀男逃逸中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅運止跌回升！高鐵兩大專案吸客　衝台南「住五星飯店」只要2450元

台北「連16天飆36度↑」！災害預報士曝三大原因　全台發燙6月均溫高出2度

名人呼籲全民連署藻礁公投　建議政府說實話、面對現實

油槍跳停！ 店員「硬加到噴油」才停止…網驚原來「95加滿」說法錯了

「歐日解封名單沒台灣」網批口罩外交成笑話！他神打臉：跟邊緣沒關係

詐欺犯冒充檢調高官返校演講　台東體中向學生致歉：還好講的是勵志向學

撐過史上最熱梅雨季！氣象局警告：今年夏天還會更熱　「極端高溫」原因曝

全台最猛冰店！　博士教授系主任「覓糖」當店員

病人地下室墮胎！她聽到小孩耳邊叫「媽媽」：太清楚太可怕　上樓溫暖回應

10萬人湧進墾丁釀生態浩劫！後壁湖明星海葵被盜挖　寄居蟹慘淪「寵物」

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

旅運止跌回升！高鐵兩大專案吸客　衝台南「住五星飯店」只要2450元

台北「連16天飆36度↑」！災害預報士曝三大原因　全台發燙6月均溫高出2度

名人呼籲全民連署藻礁公投　建議政府說實話、面對現實

油槍跳停！ 店員「硬加到噴油」才停止…網驚原來「95加滿」說法錯了

「歐日解封名單沒台灣」網批口罩外交成笑話！他神打臉：跟邊緣沒關係

詐欺犯冒充檢調高官返校演講　台東體中向學生致歉：還好講的是勵志向學

撐過史上最熱梅雨季！氣象局警告：今年夏天還會更熱　「極端高溫」原因曝

全台最猛冰店！　博士教授系主任「覓糖」當店員

病人地下室墮胎！她聽到小孩耳邊叫「媽媽」：太清楚太可怕　上樓溫暖回應

10萬人湧進墾丁釀生態浩劫！後壁湖明星海葵被盜挖　寄居蟹慘淪「寵物」

旅運止跌回升！高鐵兩大專案吸客　衝台南「住五星飯店」只要2450元

塞爾維亞女總理挺喬科維奇：都是政府的錯，請讓他好好休養

未上市櫃股票交易所得　明年起恢復納入基本稅額

快訊／高雄林園海邊驚見全裸女屍　身分不明警全力追查死因　

乾癬反覆發作！型男上班族自嘲「快毀容」　停吃這食物3個月好7成

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

網紅副教授被指「歧視原住民」　怒告網友結果出爐...合理評論不起訴

13年美髮店長加入新連鎖　2個月狂賺18萬、開發6國市場

房東說了算市場　台北頂級辦公室租金上揚不回頭

美女主播房業涵告別華視...新動向備受矚目　接班人曾罹患「人群恐懼症」

生活熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

眠月線屎路飄惡臭　林管處要罰了

鄉民熱論「唐鳳還在用Nokia」　本尊親回了

夜市撈烏龜收1000元　她傻眼愣在原地

振興三倍券來了！7月「19大新制」懶人包看這裡

咖啡館負責人認了「放狗咬小浣熊」！

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3

創業年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…人夫心碎

更多熱門

相關新聞

黑水溝超恐怖？　她橫渡之後驚呆了

黑水溝超恐怖？　她橫渡之後驚呆了

許多台灣人都聽過這句諺語：「十去，六死，三留，一回頭。」早年流傳於福建與台灣，用來形容早期移民橫越台灣海峽的危險艱難。有人望文生義，以為橫越台灣海峽的死亡率高達六成！明朝、清朝的移民搭船橫越台灣海峽，到底有多恐怖？真的死亡率很高嗎？答案是：一點也不恐怖。

台灣最終只剩下「台積電共和國」

台灣最終只剩下「台積電共和國」

太神！台大博士到這校再念碩士

太神！台大博士到這校再念碩士

生死不同姓600多年的台灣望族

生死不同姓600多年的台灣望族

張競／經略海洋當知民間風俗大觀

張競／經略海洋當知民間風俗大觀

關鍵字：

愛傳媒覓糖鈕則勳

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

爆張清芳領「天價」贍養費

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面