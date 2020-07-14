長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

特約記者／陳冠宇報導

很多台灣人都看過蚯蚓，甚至小時候還挖過蚯蚓。但是，一般蚯蚓十公分長就很厲害了，這裡的蚯蚓身長卻將近一公尺！這不是科幻電影的畫面，而是台灣真實存在的蚯蚓王！

這種蚯蚓俗稱「台灣大蚯蚓」，正式名稱是「台灣腔環蚓」，又稱為「台灣大蛇蚓」。

「台灣大蛇蚓」在台灣中西部山區很常見，其中包括台灣大學山地農場「梅峰」，運氣好的山友常常有機會能遇見，掛在手上宛如一條小蛇（照片由山友蔡維仁提供）。台灣大蛇蚓吃土以及微小植物，完全沒有攻擊性，如果有機會發現，請千萬不要帶走他們，更不要傷害他們。

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很多人可能不知道，台灣的蚯蚓種類多達73種，五成以上是台灣特有種，其中就有大型蚯蚓「台灣腔環蚓」，又包括了「福爾摩沙腔環蚓」、「參狀遠環蚓」，以及「布農腔環蚓」，都可以長到三、四十公分，最長可達一公尺，有如一條小蛇，主要出現在中西部的中海拔山區。相較之下，在台灣被發現的最小的蚯蚓則是原產於南美的外來種蚯蚓，就像一條細線而已。

台灣對物種的研究，很多都要歸功於日本人的開始，蚯蚓也是。不過現在台灣人對於蚯蚓的研究成果，已經遠遠超越當年的日本。日治時期的1898年，日本只描述兩種台北蚯蚓。台灣對蚯蚓的研究停滯過很長時間，最近十年進展最多，現有品種近七成都是最近十年才由本土的研究人員發現。

目前全世界最大的蚯蚓是澳大利亞巨型蚯蚓，平均長度為一公尺，最長超過三公尺。

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