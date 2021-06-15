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第8屆蘭城警英獎　陳信璁、蔡瑋婷等獲表揚

▲▼第8屆蘭城警英獎出爐，羅東分局分局長陳信璁、宜蘭分局警員蔡瑋婷（上圖右）等人獲表揚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼第8屆蘭城警英獎出爐，羅東分局分局長陳信璁、宜蘭分局警員蔡瑋婷（上圖右）等人獲表揚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

警察辛苦了！宜蘭縣警局第8屆蘭城警英獎出爐，羅東分局分局長陳信璁、宜蘭分局警員蔡瑋婷等人樹立典範獲表揚。

▲▼第8屆蘭城警英獎出爐，羅東分局分局長陳信璁、宜蘭分局警員蔡瑋婷（上圖右）等人獲表揚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府警察局自2014年起，特別新增蘭城警英獎獎項，目的為激勵警察同仁士氣及慰勉執勤辛勞，表揚有優秀表現之同仁。相關獲獎警察同仁都是傑出的績優人員，他們在各領域的犧牲奉獻及辛勞付出，為本縣樹立優良的警察典範，不但獲得社會大眾的肯定與讚揚，在個人工作生涯，更留下輝煌的一頁。

另因配合全國三級警戒防疫措施，2021年第8屆蘭城警英獎未能由宜蘭縣縣長林姿妙親自頒發，不過縣長對警察同仁的關心依然不減，特地在6月15日警察節錄製祝福蘭城警英獎的獲獎人員，更在國內疫情嚴峻的這個時刻，勉勵警察同仁們大家辛苦了，在認真工作之餘，也要隨時注意自身健康及安全。

宜蘭縣政府警察局110年第8屆蘭城警英獎獲獎人員名冊：

1. 偵防犯罪類：
(1) 刑事警察大隊偵查佐羅友良
(2) 羅東分局偵查佐駱宏倫
(3) 三星分局偵查佐徐偉誠

2. 交通安全類：
(1) 交通警察隊警員林杰旻
(2) 蘇澳分局警員劉彥魁
(3) 礁溪分局警員吳文瑜

3. 為民服務類：
(1) 礁溪分局警員吳金勝
(2) 宜蘭分局警員蔡瑋婷

4. 優良風紀類：督察科督察員蔡明原

5. 特殊事蹟類：羅東分局巡官陳思翰

宜蘭縣政府警察局110年績優一級主管獎獲獎人員名單：
績優一級主管獎：羅東分局分局長陳信璁

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