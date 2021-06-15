帶89歲母打疫苗！　他等了2小時「卻大讚4點」：動線很清楚

▲盧先生大讚4點。（圖／網友盧秋傑授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

男網友盧先生今天一早就帶89歲的老母親到新光醫院施打疫苗，雖然花了2個小時等待，但是他也忍不住發文大讚4點，並誠心向全體工作人員道謝，「各位辛苦了！」貼文曝光後，也有網友回報情況，說家中老人家接種也很順利。

盧先生在臉書社團「靠北天母幫」上發文表示，他先前幫89歲的媽媽預約注射疫苗，收到簡訊後，也在上頭建議的時間內抵達，雖然整個過程耗費了將近2個小時，但他還是忍不住大讚4點。

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▲盧先生分享醫院施打疫苗的環境情況。（圖／網友盧秋傑授權引用）

1.新光醫院投入大量人力，讓過程流暢，且年長者可以坐下來等。

2.車可以停在地下3樓，動線非常清楚，很方便。

3.現場有議員到處奔波引導，攙扶年長者，幫忙找椅子、輪椅。

4.等待區通風良好，不必曬太陽，而室內空調也相當舒適。

盧先生也在留言處說道，雖然該名議員並沒有穿背心，也沒有開口說自己是誰，但他一眼就認出是陳建銘，「謝謝他默默一個人到處跑，到處主動提出幫忙意願。」網友們也紛紛留言回應，「振興很棒，用1小時，醫護親切」、「真的要感恩所有的醫護人員與防疫人員」、「我幫家裡老人家預約家裡附近的診所，也是很順利的接種完成」。

▲盧先生相當感謝醫護人員。（圖／網友盧秋傑提供）

此外，盧先生也向記者透露，「小學同學傳來他們那邊的里長，非常盡責服務」，同學的爸爸不但收到溫馨的通知，且到場時，也是護理師特別走到長輩身旁施打，實在很暖心，「前線的醫護非常辛苦，需要正能量的鼓勵。」

▼里長寄通知信提醒長輩。（圖／網友盧秋傑提供）