WHO：病毒傳播太快「超越全球接種速度」　G7捐10億劑疫苗還不夠

▲全球期盼透過疫苗終結新冠肺炎，卻面臨疫苗分配不均的問題。（圖／達志影像）



記者吳美依／編譯

七大工業國集團（G7）宣布將向較貧窮國家捐贈10億劑新冠肺炎疫苗。但世界衛生組織（WHO）卻表示，新冠病毒的傳播比全球疫苗分發與接種速度更快，G7提供的數量太少且來得太遲。秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「這是一個很大的幫助，但我們需要更多，也必須更快獲得」。

《衛報》報導，譚德賽加入其他公衛界人士行列，批評G7提供疫苗的努力，「每天都有超過1萬人死亡……這些社區需要疫苗，而且他們現在就需要，而不是明年」。

WHO希望，明年舉辦G7高峰會時，全球70％人口已經施打疫苗。譚德賽說，「為了做到這一點，我們需要110億劑，而G7和二十國集團（G20）可以讓這件事情成真」。

全球面臨疫苗分配不均的困境，較富裕國家接種率高，逐步回歸某種程度的正常生活，但低收入國家依然難以獲得。根據世界銀行（World Bank）數據，G7和低收入國家的接種比例大約為73比1，出現明顯不平衡的現象。

WHO也強調亟需資金克服疫情，今年仍短缺160多億美元，補足後才可充分資助診斷、治療以及疫苗研發。緊急事務主任萊恩（Michael Ryan）指出，此數字不到全球年度國防開支的1%，「我們當然能夠負擔這1%……用於拯救生命，結束這場疫情大流行」。

儘管如此，WHO、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）以及流行病預防創新聯盟（CEPI）主導的Covax計畫目前僅向131國運送8700多萬劑疫苗，遠遠低於預期。

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快訊／G7領袖確定了 捐出「10億劑新冠疫苗」給貧窮國家

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