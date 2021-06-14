醫療量能一度吃緊！羅一鈞曝「專責病房收治高峰」：6／4有2539人

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情累計超過萬人確診，一度造成醫療量能緊繃！中央流行疫情指揮中心也透露，6/4是全國專責病房收治人數最多的時候，總共收治了2539人，雙北1627人也是這波疫情收治住院人數最高峰的一天，6/4之後就開始呈現下降趨勢。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲全國及雙北專責病房收治人數趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說，6/4到今天早上統計，全國收治數2198人，比最高峰已經下降14%，雙北市1532人，比最高峰6/4的1627人下降11%，目前看起來病床量能部分都有慢慢紓緩，可以讓更多風險比較高的患者，如年長者或有慢性病的患者先住院觀察。

▲全國及雙北專責加護病房收治人數趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

至於加護病房是6/7是收治重症最多，當天全國有435人，雙北是294人。羅一鈞表示，過去一週收治數持續下降，到今天收治數已經是小於400人，全國是389人，雙北 268人，特別要講是中南部一直承擔協助收治雙北重症分流責任，在所有收至加護病房重症的人數中，有16%收治在中南部，特別感謝中南部醫院和醫護團隊。