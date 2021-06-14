宜蘭東澳里防疫自救封路　原PO：以為在戒嚴…兩派網友戰翻

▲宜蘭東澳里防疫自救封路。（圖／擷取《臉書「爆廢公社公開版」》）

記者游芳男／宜蘭報導

本土疫情續續延燒，宜蘭蘇澳鎮東澳里65歲以上老人佔大多數，為防外地人進入成為防疫破口，經蘇澳鎮公所同意，里民自發性的封路被po網。以為在戒嚴的原po表示，曾夢到救護車繞不出去，不過網認為：「我覺得合理」、「防堵遊客不錯啊」、「里長萬歲」、「東澳65歲以上老人佔大多數，為高風險族群，支持保護老人」。

宜蘭蘇澳鎮東澳里自發性封路，蘇澳鎮公所認為里住民少且多為年長者，加上當地有不少知名觀光景點，如粉鳥林及相關露營區，就怕出現防疫破口，因此當地自發性將聯外相關道路及能進到社區的小路通通封起，僅留下1條外環道。因封路能協助防疫，因此3日就發出公文同意公告，直至疫情趨緩後才會開放通行。

將東澳里自發性封路PO《臉書「爆廢公社公開版」》的原PO說自己就是當地人，而這是有公文認可的合法封路，但他質疑「出發點可能是好的，如有事故不知怎辦呢？」並表示，「我前天做夢，夢到有救護車進去，然後繞不出去，里民帶路出去」，里內有僅有當地人才知道的密道可以進出，更大嘆「我以為在戒嚴」。

不過，有網友狂讚：「本來就該這樣，不然一堆自以為的跑來跑去」、「我覺得合理」、「防堵遊客不錯啊」、「里長萬歲」、「東澳65歲以上老人佔大多數，為高風險族群，支持保護老人」、「地方自治，非常好啊」、「沒辦法啊，沒自制力的人太多」；反對者則認為，「乾脆去堵國道5號不就好了」、「國有地能這樣嗎？」、「感覺會影響上班族」。

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