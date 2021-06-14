　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雨後地面驚破「詭異巨坑」　超深26秒片曝光！休旅車倒栽蔥遭吞噬

記者張寧倢／編譯

印度孟買最近一周以來連日降下豪雨，然而，網路上卻瘋傳一段令人吃驚的影片，其中一輛停在室外空地的汽車，車輛下方的土壤不明原因塌陷，幾乎有半個車身掉入這個像黑洞般的「巨大天坑」，而且坑洞之中滿是泥水，最後竟將整台車完全吞噬，但其他停放車輛卻仍是一動也不動。

▲▼印度汽車遭詭異水坑吞噬。（圖／翻攝自Facebook／Hindustani Bhau）

▲網路上一段26秒影片顯示，印度一輛汽車遭巨大「詭異水坑」吞噬。（圖／翻攝自Facebook／Hindustani Bhau）

根據印度《Times Now》報導，印度經濟大城孟買6月迎來季風季節，過去一周以來連日發生強降雨，造成多處房屋坍塌、淹水的意外，還有11人被活埋喪命，地方政府宣布孟買進入高度警戒。然而，網路上近日卻瘋傳一段離奇影片，孟買一處室外停車場的地面突然破出大洞，直接吞噬了一台現代Venue休旅車。

這短26秒影片在一開始就能看見，一輛藍色SUV已有半個車身陷入地底的巨型水坑，幾乎只剩下後輪還勾在地面，但因為土層持續流失，導致車子越來越快地向下沉沒，最後呈現頭下腳上的垂直狀態，直接被這個「詭異天坑」吞噬，還能聽到影片拍攝者不敢置信地驚呼聲。奇怪的是，其他停放在旁邊的車輛都沒有受到影響，表示地底下是個形狀又直又深的水坑。

印度警方也在網路上發現這部影片，隨後展開調查，發現這塊區域以前是一口水井，後來當地人為了將土地挪作他用，便用水泥板將水井封住上蓋，最後變成一處停車場。但連日豪雨顯然對土壤結構造成損壞，導致地面突然塌陷，露出了原本的水井，所幸這次坍塌意外並未造成人員傷亡。

►停車場炸出「天坑」　吞噬3車驚悚片曝光！輪前的路全沒了

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

殺菌率90％還能除臭！　防疫好禮組特價799

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

共軍「沉寂9天」再擾台！1架運8反潛機進入我ADIZ　空軍升空驅離

拜登讚北約聯盟「比以往更強大」　集體防禦來自中國的挑戰

路透：北約峰會公報將首度指中國構成系統性挑戰

北約盟國「出兵保衛台灣」？德媒：最快明年有答案

快訊／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

日本淡路島「百米高觀音像」老舊剝落　政府要花2.2億拆除

台灣「鮭魚之亂」登德國益智節目！來賓答錯聽正解傻住…全場笑瘋

CNN：廣東核電廠疑放射物質外洩　中國放寬安全標準「防關廠」

全球最大家族！「坐擁39妻」印度翁去世　160人透天厝成景點

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

共軍「沉寂9天」再擾台！1架運8反潛機進入我ADIZ　空軍升空驅離

拜登讚北約聯盟「比以往更強大」　集體防禦來自中國的挑戰

路透：北約峰會公報將首度指中國構成系統性挑戰

北約盟國「出兵保衛台灣」？德媒：最快明年有答案

快訊／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

日本淡路島「百米高觀音像」老舊剝落　政府要花2.2億拆除

台灣「鮭魚之亂」登德國益智節目！來賓答錯聽正解傻住…全場笑瘋

CNN：廣東核電廠疑放射物質外洩　中國放寬安全標準「防關廠」

全球最大家族！「坐擁39妻」印度翁去世　160人透天厝成景點

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

網友無情批評　王柏融當做是給他們很大的樂趣

還原與約基奇口角衝突　布克：我認為他不是惡意的

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

金剛第一次立蛋成功！　炫耀樂喊「站起來了」…釣出小嫻超閃回應

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

北約盟國出兵保衛台灣？德媒曝內部最新共識

鮭魚之亂登德益智節目！來賓聽正解傻住

28歲快遞員戀上47歲人妻！　騙爸媽313萬討愛人歡心

印度老翁去世　遺留39妻89子

衛報：台灣解決疫苗之道「惹怒中國」

共軍沉寂9天再擾台！運8反潛機闖我ADIZ

拜登：北約比以往更強大　集體防禦中國挑戰

快訊／蔡總統稱「泰國保留AZ疫苗出口」致延遲　泰國否認了

小姨子婚禮現場「趁亂激吻新郎」！新娘看傻眼

路透：北約將首度指中國構成挑戰

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

英國近3成印度變種死者「已接種2劑疫苗」

更多熱門

相關新聞

停車場炸出天坑　吞噬3車驚悚片曝光

停車場炸出天坑　吞噬3車驚悚片曝光

耶路撒冷日前發生一起誇張事件，夏瑞札迪醫學中心（Shaare Zedek Medical Center）的平面停車場突然發生坍塌事故，柏油路面赫然形成巨大「天坑」，3輛轎車也跟著掉落黑洞，驚險過程都被監視器捕捉下來。

影／印度「疫苗萬磁王」慘遭瘋狂打臉

影／印度「疫苗萬磁王」慘遭瘋狂打臉

印軍抓到疑似中國間諜　去年曾受訪大讚印度

印軍抓到疑似中國間諜　去年曾受訪大讚印度

婦女委員：禁止女孩用手機「防遭性侵」

婦女委員：禁止女孩用手機「防遭性侵」

16歲少女陳屍樹上　右眼被挖出

16歲少女陳屍樹上　右眼被挖出

關鍵字：

印度天坑水坑吞噬豪雨黑洞車輛泡水

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面