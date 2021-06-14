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168斷食太煎熬？「1410輕斷食」美女營養師曝秘訣

▲1410斷食法。（圖／Pexels）
▲「1410斷食」較容易執行，不需學會計算食物熱量。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

受到疫情影響，民眾宅在家防疫，活動量下降，就怕體重一不小心就直線上升，不少人嘗試168斷食法後，覺得太煎熬，短時間內就放棄了，美女營養師高敏敏分享了一項斷時新方法「1410斷食」，相較於168斷食較溫和，也更容易著手。

民眾在家上班防疫，無法出門，更別說出門運動，加上食物攝取量沒有改變，很容易看著體重機數字一天一天增加，營養師高敏敏在臉書分享了一項好執行版的「1410斷食法」，希望解封之後大家都還能穿上牛仔褲走出家裡大門。

營養師高敏敏表示，「1410斷食」必須遵守，14小時不進食、10小時內進食，舉例來說，早餐10點吃，則晚上8點以後不能進食，如果起床後第一餐在12點，則晚，減少胰島素波動，增加分解脂肪的時間，達到體重控制，她也提到，間歇性斷食主要目的，主要是在改善現代人吃宵夜、叫外賣、三餐不定時、晚餐太晚吃、熱量過剩卻營養不均等問題。

▲1410斷食法。（圖／取自高敏敏營養師臉書）
▲1410斷食法秘訣以及注意事項。（圖／取自高敏敏營養師臉書

此外，民眾減肥一定要記住3大要點，首先，選對的食物進食，絕對不能亂吃，避開高糖、高油、加工食品，選擇蒸煮滷烤的天然食物，像是炸排骨便當就能改成滷雞腿便當，再來，吃東西時，7、8分飽就好，千萬不能暴飲暴食、徒增身體負擔是不會瘦的，最後，一定要記得多喝水，幫助代謝，有時候「覺得餓」可能是口渴了，很多食物裡也含有水分，都可以算在每日水量裡頭。

她也提醒，斷食期間飲食的總量不一定要吃更少，只是縮短了進食時間，民眾還是得注意營養均衡、多活動、多補充水分，才能達到最正確的斷食效果，「減肥不是一時，健康飲食跟生活模式是一輩子」，期待解封之後，大家都能守住健康跟身材。

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