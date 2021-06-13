留言嗆柯P「聽你在放屁」　禾馨醫暴怒原因曝：疫苗預約系統超爛

記者趙于婷／台北報導

台北市長柯文哲在今下午說明這次長者接種AZ疫苗相關預約流程，但在直播過程中留言區一度騷動，因為禾馨醫療營運長林思宏直接在留言怒嗆，「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦在承擔你唬爛後的爛攤子！」對此，林思宏受訪時也親自說明暴怒原因，主要和「預約系統」有關，直批「根本就是個爛程式！」

▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）

林思宏說，預約系統是臨時拼湊出來的，先前連測試都沒辦法，一般來說，協助支援的診所會把「可支援專診時段」交出給北市府，但之後進入系統查詢預約狀況卻發現，北市府開放的時間，跟診所提供的「可支援時段」根本不同，但是要施打疫苗的長者都已經預約了，跟北市府反映，卻得到「要你們自己想辦法」的回應。

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林思宏也進一步提到，診所都是跟北市府承辦人員聯繫，但承辦人員沒有上面明確指示，很多事情也沒辦法決定，反應預約系統的時間和診所提供的支援時間不一樣，之後北市府竟然在預約網頁上寫「如果沒有確定時間，院所會跟你聯絡。」

▲林思宏在柯文哲疫情記者會直播怒嗆。（圖／翻攝自林思宏臉書、記者會直播）

他憤怒表示，北市府直接在網頁上寫「院所會跟你聯絡」，自己預約系統有問題，竟然要「診所自行看預約名單打電話通知」，他也無奈反問「今明兩天休假，禮拜二打疫苗的人就要來了，要怎麼一個一個通知？」

林思宏也透露，當時發現預約系統問題，考量診所本來的醫療作業，也直接問北市府是不是可以先暫時退出，因為系統太混亂，等系統穩定再加入支援，但因為也只能跟承辦人員聯繫，這系統也不是他們負責，承辦人員也只能「拜託我們打完就好。」

針對暴怒嗆柯文哲一事，林思宏說，他在記者會上說「請大家一定要上網預約，預約可以減少很多的行政作業。」但這系統根本沒有他說的功能，這根本就是爛程式，而且支援的是主看婦兒科，長者不太可能看診過，所以來打疫苗，名單還要一筆一筆重新建置，才有辦法上傳，作業時間很長。

林思宏直批「這應該是很多基層診所的心聲，大家都被趕鴨子上架。」對於預約系統導致的問題，他也表示，與其打電話一個一個通知長者，最後已經直接請診所醫師加診協助打疫苗。



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