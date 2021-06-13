美國捐贈75萬劑疫苗　柯建銘還原幕後斡旋過程

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國援助台灣75萬劑疫苗，民進黨立院黨團總召柯建銘12日在臉書首次揭露，美國僑界和美國加州共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）之間所做的努力過程。

柯建銘表示，金映玉眾議員在媒體的報導中指出，拜登（Joe Biden）政府將提供疫苗給美國的盟友，應包括台灣，而同時她也接到一封來自台灣立法院柯建銘委員的信函，台灣需要更多疫苗的請求。

另外，金映玉也提到，國務卿布林肯（Antony Blinken），曾在委員會開議前來訪，提到在那些需要美國幫助的國家名單，例如南韓與印度，金映玉眾議員則表示，她特別要求國務卿，這份名單必須包括台灣。

柯建銘表示，5月1日，他首度與金映玉進行視訊會議；會議中，金映玉表達出了自己對於台灣的支持與熱愛，同時，她也希望在未來能夠有機會可以訪問台灣。

接著5月15日，柯建銘說，雙北三級警戒開始，全台灣疫情快速升溫，人民急需疫苗的心情，僑界也非常關心。5月30日，一通來自美國，由前僑務委員，林清吉會計師（Harry C Lin. CPA）及仙妮雷德（Sunrider）創辦人陳德福博士打來的電話，向我表達僑界的聲音，他們也很希望能夠為台灣做些事，是否能委由我代表台灣國會，致函金映玉眾議員，向她表達台灣對於疫苗需求孔急的狀況，並請求她寫信給其眾議院同僚，及總統拜登與國務卿布林肯先生，共同為幫助台灣取得疫苗而努力。

柯建銘表示，同時僑界也發動寫信給各州參議員、眾議員，表達一致看法。6月3日，他收到金映玉眾議員的回信，信中提及過去一年台灣指引了一條對抗COVID-19的道路，並且感謝台灣贈送了大批個人防護裝備給當時因疫情爆發所苦的美國，而現在由於美國50%的成人皆已打完疫苗，加上後續的疫苗陸續到貨，金映玉議員認為，台灣應該被放在美國提供疫苗的優先名單之列，並提供足夠疫苗。

同時，柯建銘說，金映玉也提及，她已經與蕭美琴大使碰面討論台灣獲得疫苗之事，也再三強調，她也會持續對外發聲，讓更多人聽見台灣需要被幫助的聲音。

對此，柯建銘認為，身為台灣的國會議員，應該為疫情做更多努力，曾經執政數十年的國民黨，應該用實際的行動，共同來幫助台灣穩定疫情，「不是只是在總統府前面敲鑼打鼓鳴喇叭、抹黑、攻擊、唱衰，唯恐天下不亂，如何同島一命、同島一心？」