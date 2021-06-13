智利疫苗接種率「全球第5」　首都確診數竟激增...宣布再封城！

▲聖地牙哥重症病房使用率高達98％。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南美洲智利全國有75％的人口已經中了第一劑新冠疫苗，接種率排名全球第五，但近來疫情卻再度爆發，全國每日確診數量增加17％，首都聖地牙哥的重症病房使用率也高達98％，必須再度實施全面封鎖。

根據《路透社》報導，過去兩個星期，智利全國每日確診數增加17％，包含聖地牙哥在內的大都市地區則激增25％，而佔了全國一半居住人口的聖地牙哥，重症病房使用率也高達98％，醫療系統處於崩潰邊緣，讓衛生當局不得不宣布，聖地牙哥再次實施全面防疫封鎖措施。

智利是全世界疫苗接種率最高的國家之一，其接種率是全美洲第一，全世界排名第五。

▲聖地牙哥宣布再封城。（圖／達志影像／美聯社）



智利全國1500萬人口中，已經有75%施打了第一劑疫苗，58％已打完兩劑。該國至今已使用了近2300萬劑疫苗，包含1720萬劑顆中國科興（Sinovac）、460萬劑輝瑞BNT疫苗，以及不到100萬劑的中國康希諾生物（CanSino Biologics）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

智利醫療專家指出，疫苗本來就非100％有效，在完全發揮效用之前還有一段緩衝期，他們認為，造成第二波疫情爆發的原因，除了民眾「封鎖疲勞」之外，還有更具傳染性的Gamma病毒（巴西變種病毒）出現。

衛生部門指出，該國上星期確診的7716名病患中，有76%的人尚未接種任何疫苗，74％的人年齡在49歲以下。智利大學醫院急診科醫師科爾特斯（Cesar Cortes）表示，「去年人們害怕死亡，所以隔離措施相當有效，但今年人們更害怕沒有工作。」他也坦承，如果沒有疫苗，智利現在的狀況恐怕會更嚴重。

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