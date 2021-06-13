12人確診！遭同棟業者控偷開工　中和「四季紙品」回應了

記者陳俊宏／綜合報導

位於新北市中和的「四季紙品」公司有11名移工、1名台籍廠長共12人確診，業者緊急停工。但同棟大樓其他業者質疑對方偷偷開工，因11日還看到有移工上下樓搬貨，由於同棟大樓進出都共用一部電梯，就怕會有傳染風險。對此，業者回應，停工14天的只有1、2樓工廠，其他樓層都有消毒。新北市勞檢處則表示，業者是自主停業，已要求他們做好員工的防護措施，否則最高可罰30萬元。

《東森新聞》報導，李先生拍下四季紙品9樓倉庫仍有員工進出搬貨， 他上前詢問，「你們不是停工了嗎」、「你們不是全部都在隔離嗎」，對方回應「對啊」，但自己沒被匡列不需隔離，來搬貨一下。

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▲▼李先生拍下四季紙品9樓倉庫仍有員工進出搬貨。（圖／東森新聞）



四季紙品12人確診，引起同棟大樓其他業者恐慌，因整棟樓進出都共用一部電梯。李先生指控，整棟大樓1、2、3、8、9樓都有四季的辦公室及倉庫，員工停工後還從2樓拖貨到9樓，疑似偷偷開工，「那你告訴我9樓有倉庫，你移工在1樓、2樓、3樓，那你8樓怎麼會沒有接觸史，我們大家都很擔心。」

對此，四季回應，停工14天的只有1、2樓工廠，其他樓層都有消毒，員工也已經採檢都是陰性。四季郭副總表示，市府通知停工隔離的是1、2樓所有同仁，8、9樓是沒被匡列密集接觸者。

不過，新北市勞檢處表示，1到3樓是工廠，因多名移工確診，又匡列11人採檢都是陰性，居家隔離中，所以業者採取自主停業；8樓辦公室均為台籍員工，已要求業者分流，一天只能6人上班，並做好相關防護及環境消毒，如果沒做好最高可罰30萬元。

▼因整棟樓進出都共用一部電梯，讓李先生非常擔心。（圖／東森新聞）

