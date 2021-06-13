高市府駁柯文哲「內線交易」說：別讓口水淹沒防疫努力

▲高雄市反駁柯文哲所謂「內線交易」。（右圖／北市府提供／右圖／高市府提供）

中央社記者侯文婷高雄12日電

高雄市衛生局疾管處長何惠彬今晚表示，對於高雄防疫被說是「內線交易」感到不平，同仁從日本捐疫苗後就著手造冊，並擬定接種策略，盼台北市長柯文哲別讓口水淹沒防疫努力。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天在臉書（Facebook）指出，高雄疫苗提前施打是靠準備周全，沒有中央「突襲」。

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台北市長柯文哲對此下午在北市防疫記者會中表示，疫苗發多少有客觀數據，不知道時很難規畫。在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名，但不曉得在政治場域，內線交易要算什麼罪名。

對此，何惠彬晚間在臉書發文指出，日本6月4日捐贈台灣AZ疫苗後，高雄就按往常經驗推估疫苗封緘約耗時1週，並著手整理未施打人員名冊。中央疫情指揮中心9日公布公費疫苗優先施打對象，也明確指出疫苗將於6月12日配送到各縣市。

為安排長者施打順序，她表示，高雄市9日防疫會議討論後決議，將按年齡高低依序接種，並依後續疫苗配送數量，逐漸向下接種。根據全國疫苗總量及過往經驗推估撥配疫苗原則，並透過已掌握未施打人數，研判高雄約可獲6至8萬劑疫苗。

何惠彬指出，高市以6萬劑疫苗為基準，翻出先前統計人數，包括第1至3類未接種醫療及防疫人員約2.3萬人、洗腎病患1萬人，以及住宿型長照機構民眾約1.9 萬人，總計5.2萬人。假設實際接種人數達7成5，約可施打4萬人。

至於剩餘待分配的2萬劑疫苗，何惠彬說明，市府再從民政系統調來長輩資料，並查出87歲約3.1萬人，預計實際接種2萬人，加上前述優先接種人員，總共6萬劑，確定接種方向後，就請各局處協助施打作業。

何惠彬表示，高雄最後分配到8萬劑疫苗，施打完87歲以上長輩後，還可繼續遞延向下讓更多人接種，這是很簡單的分配問題，並在基層不眠不休下，超前部署規劃出接種策略，盼柯市長別輕易用口水抹煞高雄基層的努力。