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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄男買香腸撞法拉利喊：多少我賠！　網：不是每匹馬都能騎

記者吳奕靖／高雄報導

真是全台最貴烤香腸！高雄市十全路發生一起車禍，一名男子在買完烤香腸之後，駕車倒退卻撞到後方車子，而被撞的這台車是一台法拉利，車禍照片被傳到網路，有眼尖的網友認為是被稱為「當代最強V8」，法拉利488 Pista空車價2220萬起跳，就算是一般版也是1460萬起跳，讓網友推估維修費120萬起跳，直呼「肇事車主恐怕再也不敢買香腸了」。

▲高雄市一名男子買完香腸倒車不慎，撞到法拉利 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子買完香腸倒車不慎，撞到2千萬起跳的法拉利 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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一名車主12日下午2點多在高雄市十全路保安宮前面買香腸，這裡的大腸包香腸相當有名，但離開時，倒車撞到後方車輛，而後方可是一台法拉利。網友把車禍現場照片傳到網路當中，立刻引發討論，有人認出來這台法拉利是被稱為「當代最強V8」，法拉利488 Pista空車價2220萬起跳，就算是一般版也是1460萬起跳。

▲高雄市一名男子買完香腸倒車不慎，撞到法拉利 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子買完香腸倒車不慎，撞到2千萬起跳的法拉利 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

仔細看看法拉利受損的位置是在左前車頭，有著明顯的裂痕，網友表示維修費至少要120萬起跳，不過據了解這起車禍發生之後，肇事車主還很霸氣地說「看多少我就賠你就好了」，而被撞的法拉利車主則是沒有多說。

車禍照片引起網友討論，有人直說是「今年度最貴煙強」、「賣腎賣屁股都不夠了」、「希望保超額險」，也有人說「不是每匹馬都能騎上去」、「車主這輩子不敢再吃香腸了」。
 

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