端午宅在家搶咖啡優惠！31元喝超商大杯美式　星巴克外送買1送1

▲7-ELEVEN與哈根達斯聯名「莓好拿鐵冰沙」（右）也首度加入線上優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

今年端午連假為了防疫，許多民眾宅在家不出門，而各大超商也紛紛祭出限時優惠，讓民眾搶起來其中7-ELEVEN大杯美式咖啡18杯555元，換算下來每杯只要約31元，超級划算，宅在家動動手指就能下單。除了超商之外，星巴克也推出3大外送活動，指定飲品可享「買1送1」優惠。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN 在OPEN POINT APP「行動隨時取」祭出CITY系列飲品優惠，即日起至6/14，CITY濃萃拿鐵咖啡12杯555元、大杯美式咖啡18杯555元、一顆檸檬青茶13杯555元及珍珠純奶茶12杯555元。另外此次與哈根達斯聯名推出的「莓好拿鐵冰沙」也首度加入線上優惠，2杯原價298元，限時優惠價249元。

●全家

全家自6/12～14推出限時3天咖啡優惠活動，在家不用出門用APP中的隨買跨店取就能買，品項有Let's Café大杯經典美式3杯89元，等於原價打出65折優惠，還有特大杯經典美式3杯119元、中杯單品美式3杯139元等則打出66折，提醒每位會員限購2組，可寄杯、冷熱互換，兌換期限至8/31。

▲全家端午連假推出咖啡優惠。（圖／全家提供）

●OK mart

OK mart自6/12～14推出限時3天咖啡優惠活動，OK APP會員可享莊園級大杯美式咖啡、大杯拿鐵「同品項買2送2」。另外，新品「泰式奶茶」，OK APP會員限定嚐鮮價也只要39元。

▲OK mart大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項買2送2。（圖／OK mart提供）



●星巴克外送優惠

星巴克即日起至6/22，針對3大外送平台推出特定優惠，其中在UberEats購買2杯大杯冰熱、風味一致的特選馥郁那堤咖啡，可享買1送1；於foodpanda購買2杯「特大杯」冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵咖啡，其中1杯由星巴克招待；另外在外送平台foodomo購買2杯大杯規格相同的那堤咖啡或巧克力可可碎片星冰樂，其中1杯免費。

針對到店外帶，星巴克也在6/14前，推出原價購買3杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中1杯由星巴克招待，包括車道服務也可享有此優惠，且幾乎全台分店都適用，僅機場管制區內門市無提供。

▲星巴克針對外送平台，推出限定商品買1送1優惠。（圖／星巴克提供）

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