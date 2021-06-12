香港「學運女神」周庭刑滿出獄　仍有「國安法」案件在身

▲周庭刑滿出獄，被大批媒體記者包圍。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

前香港眾志成員周庭去年被判入獄10個月，於6月12日刑滿出獄。周庭上午10點多步出屯門大欖女懲教所，門外已有大批媒體記者，以及手持黃傘的支持者守候，但她未發一言，迅速搭上一輛白色轎車離去。

周庭與前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥被指參加前年6.21包圍警總行動，並被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪，3人先後於去年認罪，周庭被判入獄10個月，於法庭上抱頭痛哭。

▼周庭外形亮麗，學生時期就積極參與社會運動，有「學運女神」外號。（圖／路透社）



雖然周庭已刑滿出獄，但她仍有一件涉嫌違反「國安法」的案件在身，香港警方懷疑她利用社交媒體勾結外國勢力進行敵對行為，例如要求外國制裁香港等。

周庭現年24歲，她15歲加入學民思潮，2014年雨傘革命期間休學參與活動，全程留守在金鐘佔領區，還擔任學民思潮的發言人，並因外形亮麗被獲得「學民女神」「學運女神」等外號。

周庭2016年與黃之鋒等人共同創立香港眾志，並於2018年參與香港立法會議員補選，但最後被取消選舉資格。

▼前香港眾志秘書長黃之鋒、副秘書長周庭、主席林朗彥。（圖／路透社）



反送中運動期間，周庭除參與示威活動外，也曾飛往日本東京出席記者會，以日語向日本社會喊話，希望日本官方、民間都能關注香港的情況。

去年6月30日香港「國安法」實施前夕，周庭宣布退出香港眾志，但同年8月10日仍因涉嫌違反「國安法」被捕，其後就因6.21包圍警總行動案入獄。

▼周庭搭車離開，有手持黃傘的支持者為她打氣。（圖／達志／美聯社）

