第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

▲小三的社會考卷讓原PO看傻。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在國小考卷、作業題目五花八門，連爸媽都常常被考倒。一位女網友貼出國小三年級的社會考卷，整個人都驚呆了「感覺這是我國一的課程」，不禁直呼「現在國小社會學那麼快嗎？」題目一出，就有人也附和「超好笑，我沒有一題會」、「完了，我都不會」、「太難了吧」、「不會寫，我好爛。」

女網友拍下幾道選擇題，包括「下列哪一個人是開發台灣中部有功的拓墾先賢？ 1.陳福謙 2.陳維英 3.張達京 4.林獻堂」、「巴奈的家鄉出產大理石，因此當地的特產可能是什麼？ 1.石雕 2.木雕 3.漆器 4.陶器」、「王奶奶到金門玩時帶回了當地特產，她買的應該是什麼？ 1.油紙傘 2.菜刀 3.玻璃藝品 4.藍染布」。

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▲不少人被選擇題第6題難倒。（圖／翻攝自臉書）

接下來則是排序題，描述為「從貨幣發明以前到現在人類使用的交易工具，依出現的先後順序排列出來」，選項則有5個「1.貝殼 2.銅錢、銀子 3.電子支付 4.紙鈔、硬幣 5.以物易物」。這份國小三年級社會考卷的題目，讓原PO直呼「為什麼我感覺這是我國一的課程？現在國小社會學那麼快嗎？」也不禁嘆氣「可能真的年代有差，老了。」

看到題目之後，不少已經脫離國小生活的網友們也看傻眼，「看到電子支付真的覺得自己老了」、「沒標上注音我還以為是大學的國文通識課題目」、「什麼鬼我都不會。」但也有人表示，「基本上都是課本內容，沒看課本當然不會記得」、「你國小三年級的時候就會了，只是你忘了」、「國中歷史內容其實跟國小差不多，只是會講更細，學更多歷史事件等，然後題目更長。」

其中，還有人求助答案，最多網友疑惑的便是選擇題「哪一個人是開發台灣中部有功的拓墾先賢？」就有人公布正確答案為「3.張達京」。其他網友就紛紛留言，「我只知道中部有標哥而已」、「6.的1跟2我完全沒聽過」、「我記得張達京高一歷史才教」、「第6題我真的不會，其他還好吧？我堂妹小四都會。」