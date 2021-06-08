小四英文變算數！媽看題目「電腦減LINE」崩潰：想找孤兒院了

▲ 孩童停課不停學，在家實施遠距上課。（圖／記者姜國輝攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣疫情嚴峻，三級警戒延長至28日，教育部也宣布全國各級學校及幼兒園停課至7月2日，讓不少家長崩潰。近日就有媽媽分享，在家陪就讀小四的孩子上課時，英文老師出了幾道「看圖片加減後，寫出單字」的題目，直接把大人小孩都考倒，使她傻眼直呼：「當家長的太難了！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，因為疫情停課的緣故，小孩都在家上課，沒想到有一次的課程中，英文老師卻出了難題，讓孩子感到十分困惑，忍不住問她：「這什麼？」

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▲小四英文老師上課出題目，卻難倒家長。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



接著，原PO貼出一張照片，上面的3道題目都要「看圖片加減後，寫出單字」，分別為「電腦－LINE」、「墨汁－鑰匙－眼睛－e」、「5分之2的爸爸的弟弟－5分之3的訂購」，她看完題目後也搞不懂，只能崩潰哀嘆：「當家長的太難了！你知道一起床就想找孤兒院的心情嗎？」

貼文發出後，也讓一票網友全傻眼，「這是什麼外星文？看不懂」、「老師不要玩孩子好嗎」、「看完這個⋯完全打消想生小孩的念頭」、「這是英文老師出的？別說題目難了，我都分不清楚這是英文題還是數學題了」、「我當補習班英文老師都看不懂了，我等等去提離職」、「文老師到底是想考倒小孩還是考倒家長」。

不過，還是有不少人解出答案，分別是「online－line＝on」、「ink－key＋eye－e＝in」、「2/5 uncle＋3/5 order＝un＋der＝under」，也有網友認為，這就只是英文版腦力激盪，「把單字寫出來其實蠻簡單的，很有創意」、「腦力激盪吧，只是變成英文而已」。