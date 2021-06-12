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社會 社會焦點 保障人權

私菸案如「黑幫犯罪小弟頂罪」　吳宗憲「登記跑腿」重判10年

▲▼私菸案起訴移審,總統府侍衛室少校吳宗憲與同案收押中的張恒嘉各以一百萬元交保。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統府侍衛官吳宗憲認為，他團購香菸是服從長官命令，曾在庭上高喊無罪。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

2019年喧騰一時的華航私菸案，台北地院昨（11）日依貪污罪重判前侍衛室少校吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月徒刑，各褫奪公權10年，有法界人士認為，真正訂購菸品的將官或總統府與官邸人員都獲緩起訴，觀感就像「黑幫犯罪只有跑腿小弟被認定是主謀」。

根據《聯合報》報導，國安特勤利用蔡英文總統出訪團購私菸，外界在起訴階段時就質疑是「讓基層頂罪」，檢方當時則稱會持續追查其他涉案人員。

不過接連幾波緩起訴後，華航更高層、國安特勤將官級與總統府人員都全身而退。有法界人士認為，登記團購的國安特勤人員被判重刑，但有訂菸的人等都獲緩起訴，觀感就像黑幫犯罪只有小弟被認定是主謀。

在總統蔡英文的「自由民主永續之旅」出發前，華航組長黃川禎便先於2019年6月間，將免稅菸價目給吳宗憲參考，吳宗憲也開始募集「團購名單」登記，黃川禎還提醒吳宗憲，整個交易過程要盡量低調，時任華航空品處副總邱彰信、協理于堯全程知情也同意。

2019年7月22日出訪專機返台，張恒嘉向特勤中心調了2台公務車，到飛機旁載走了9797條菸品，之後被台北關查扣，經認定逃稅818萬餘元。

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