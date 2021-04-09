「私菸案侍衛長」張捷轉任國防大學副校長　網酸：出事就高升

▲「私菸案」的總統府侍衛長張捷，轉任國防大學副校長。（圖／記者周宸亘攝）



記者林彥臣／綜合報導

在任內發生「私菸案」的總統府侍衛長張捷中將，在案發自請處分調職。不過軍方在1日發布人事異動，張捷調任國防大學副校長兼戰院院長，原任副校長黃佑民中將回鍋接任參謀本部後勤次長。網友紛紛對此狂酸表示，「出事就高升」。

張捷是陸官75年班，2017年接任總統府侍衛長，2019年7月在任內爆發私菸案，自請處分調職，先調任陸軍司令部委員，再調任國防部參事，今年2月接任參謀本部訓練次長，任職才2個月，即發布調任國防大學副校長兼戰院院長。

軍中對於這樣的人事調動看法認為，等於是從私菸案脫身，重新回到軍中發展，代表仍有後用。

新任後勤次長黃佑民，也是去年元月前參謀總長沈一鳴直升機墜機事件的一員，傷癒後，調任國防大學副校長兼戰院院長，這次再回任後勤次長，在人事安排當中，相當少見，因為參謀本部各聯參次長，少有回任的狀況。

網友對於張捷轉任國防大學副校長表示，「出事就高升」、「才幾年，還不到2年又高升了」、「護主有功啊，高升OK啦」、「才一年多而已 ，案子都還沒冷，人就已經登高位了」「先蹲後跳啦，哪一次不是這樣的」。

但是也有網友表示，「張捷是好將領」、「 又沒被判刑，柯韓粉在叫什麼？」、「張捷沒問題啊，不然鄉民們有什麼貢獻嗎？」

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