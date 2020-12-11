「小英女孩」超買36條菸罰錢了事...律師：吳宗憲只是幫「團購」

記者羅志華／台北報導

總統蔡英文於2019年間，踏上「自由民主永續之旅」出訪友邦，不料竟爆出有心人士藉總統專機，超買9000多條免稅香菸，涉嫌逃漏稅及貪汙；台北法院11日傳「團購代表」吳宗憲、聯絡窗口張恒嘉到庭作證，吳宗憲委任律師表示，「小英女孩」林家如在總統專機「超買」37條菸，日前北檢認不犯刑事罪責簽結，要請檢方說明，並主張總統專機有關稅豁免權，已向財政部提起訴願。

今日庭上14名被告一同出席，私菸案自2019年7月爆發後，北院歷經漫長程序，直到11日才開始進行證人詰問，考量本案為社會矚目案件，預定將於2021年1月底進行密集審理，將相關證人一一訊問。

幾名被告主張，私菸案只是「超買」，應只有《菸酒管理法》中超帶香菸入關的責任，多數幫忙運送的被告，也稱僅是幫忙載貨，後續也不知道菸被帶到哪，主張沒有犯罪意圖。

▲私菸案吳宗憲委任律師王振志指出，林家如超買36條菸可以簽結，吳宗憲卻淪為被告，對此相當不平。（圖／記者羅志華攝）

而被稱作「小英女孩」的總統府諮議林家如，也在總統專機上買了37條菸，當時更親自到機上拿貨，提了一大包行李廂入關，北檢偵辦後，認為林家如是自己上飛機買、只是單純買菸，財政部則依「超買」的36條菸，裁處4萬5000元罰鍰。

而檢方於私菸案中認為，吳宗憲等人將本就在國內的香菸，冒充是在飛機上買的、藉此取得免稅價，還用公務車運送，涉犯貪汙與逃漏稅。

法院將對「菸是否算漏稅品」、「購買數量有無上限」、「華航涉案人士的行為，是否涉犯幫助逃漏稅」等事項進行後續釐清；吳宗憲委任律師要求檢方撤告，並於受訪時表示，「為什麼同一班飛機，吳宗憲要坐在法庭，而林家如可以簽結」，認為吳宗憲只是團購的代表，「很可憐阿！」。

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