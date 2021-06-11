快訊／措手不及！中央突宣布疫苗明開打　 新北：照原計畫進行





▲AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅婉庭／新北報導

124萬劑AZ疫苗11日完成封緘，中央流行疫情指揮中心宣布晚間將配送50多萬劑，各縣市政府可自行決定接種時間，最快明天即可開打。由於疫苗配發事出突然，讓地方政府措手不及，新北市政府稍早接獲通知後，緊急開會，決定按照原計劃進行。

新北市衛生局表示，明天疫苗到貨，將按照原規劃，13日開始配送到29區衛生所，避免打亂期程。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗今日完成檢驗封緘，原訂下週二（6/15）開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）日傍晚宣布，這批疫苗今晚就可提前配送，依照各縣市準備安排，最快明起就可以開打。

中央流行疫情指揮中心日前已經公布最新7大類優先接種對象，除第7類還需等待造冊審核，1~6類會同步開打，除1~3類醫事人員、第4類必要出國人員維持，第5類改由長照機構工作人員及住民、洗腎患者序位提前，第6類則新增75歲以上長者。

指揮中心指揮官陳時中原宣布將於端午連假之後，下週二（6/15）開打，而現在有了新的規劃，莊人祥今日傍晚受訪說明，由於AZ疫苗已經完成檢驗封緘，會從今晚提前展開配送，預期各縣市明日就可以取得疫苗，只要自認「準備好了」就可以開打，不用等到6/15。

莊人祥表示，這一批AZ疫苗首波配送66萬劑，今晚會先配送50多萬，剩餘10多萬則會在6/15前完成；目前各縣市規劃施打方式不同，有些是鄰里長通知、社區接種站，或者民眾自行到合約醫療院所進行預約。莊人祥說，初估合約醫療院所總數1526家，疫苗則會陸續配發到位。