網哭求別取消！teamLab光影展順延　永恆慕夏延至寒假開展

▲「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」將順延開展，目前展期未定。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

世界級沈浸式光影展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」原預計今（11）日在台北士林科教館舉行，不過因配合防疫政策，主辦單位宣布將順延開展，目前正持續與各相關單位確認後續事宜，待疫情穩定後再開展，提醒已購票者先保留票券。網友也紛紛留言跪求，「可以延期，但拜託別取消啊！」

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」順延

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於防疫警戒三級，「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」將順延開展，主辦單位表示持續與各相關單位確認後續開展日期，同時依照中央防疫政策，做好展覽的各項準備，期待疫情穩定，讓民眾能到展場體驗共創互動的樂趣。

主辦表示，目前預售優惠將同步延長至確定開展日前一天，並提醒已經購票的民眾先妥善保留票券，待確認開展日期再持票入場。

網友看了公告也紛紛留言「拜託不要停辦阿！好想帶小孩去」、「請問可否延長展期，最好到明年」、「可以延後，但不要停辦啊！」、「延期沒關係，大家都願意等疫情趨緩，希望不要停辦」。

▲「teamLab未來遊樂園」光影展備受期待。（圖／聯合數位文創提供）

▲「永恆慕夏-線條的魔術」特展延至寒假舉行。（圖／聯合數位文創提供）

「永恆慕夏-線條的魔術」延至寒假

「永恆慕夏-線條的魔術」特展由聯合數位文創與捷克慕夏基金會主辦，今（11日）正式宣布延至今年寒假舉辦，時間為2021年12月18日至2022年4月5日在中正紀念堂1展廳展出，而展覽預售優惠票也將延長銷售至2021年12月17日，也就是開展前一日止。

而已購買預售及多元優惠票的民眾，皆不需進行換票，持原有票券即可入場。如有退票需求，凡於6月11日前(含當日)購票民眾，可在8月31日前(含當日)，至原購票系統辦理「全額退票」，詳細購票或退換票手續，可參閱瘋活動官網公告。



另外特展系列講座，謝哲青《世紀末的年輕風格》延至12/4(六) 14:00~16:00 於TICC 101會議室舉辦。若已購買講座套票的民眾，不需進行任何換票動作，可出示原購買的二維碼掃描入場。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來