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連假宅在家嗑爆！頂呱呱「1斤雞」快閃端午節　外送也吃得到

▲▼頂呱呱一斤雞。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱快閃1斤雞來了。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭筠／台北報導

為了防疫「就地過端午」的肉肉控有福了！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」1日限定澎湃「1斤雞」快閃端午節，滿滿600克的經典原味雞塊最低用69折就能爽吃，且門市、外送平台通通買得到，6月14日限定登場，各店數量有限、售完為止。

▲▼頂呱呱士林劍潭店。（圖／記者蕭筠攝）

▲1斤雞於端午節限時1天開吃。（資料圖／記者蕭筠攝）

連假宅在家就來嗑雞！頂呱呱人氣快閃「1斤雞」又來了，滿滿600克的經典原味雞塊除可在門市購買之外，也能在Uber Eats下單，門市只要用180元、原價69折就能買到，每人限購2份，Uber Eats則打出原價85折優惠，6月14日端午節當日限時1天登場，數量有限、售完為止。頂呱呱傳統的經典原味炸雞因多汁再加上沒有厚麵皮深受粉絲喜愛，累積超高人氣，提醒疫情期間可多加利用外送服務。

▲▼繼光香香雞地瓜球。（圖／繼光香香雞提供）

▲30日前來電繼光香香雞預定炸物加1元爽吃地瓜球。（圖／繼光香香雞提供）

另，繼光香香雞也宣布即日起至6月30日至祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠，只要在取貨30分鐘前來電預定炸物，即可用1元吃到人氣地瓜球，全台門市皆適用，而於活動期間也有指定27門市推出「來電預訂 安心自取」活動，同樣提前30分鐘來電預訂，免下車就有門市人員貼心供餐。

提供免下車取餐服務門市有西門店、忠孝店、雙連店、南港潤泰店 、淡水店、府中店、大坪林店、新莊幸福店、桃園站前店、林口長庚店、中壢站前店、新竹中正店、新竹西大店、竹北店、廟前店、福星店、豐原店、新一中店、漢口店、大里店、昌平店、永安店、南屯店、樹孝店、大甲店、台中世貿店、台中向上店。

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美食情報頂呱呱繼光香香雞

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