麻醉醫幫確診患「插管」染疫　學會疾呼2訴求：增列危險津貼補助

▲台北市立醫院陽明院區一名麻醉科主任幫確診病患插管染疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情爆發以來，已有千人重症，其中數百人須插管使用呼吸器，執行任務的麻醉科醫師，容易遭到病患口鼻分泌物噴濺感染，陽明醫院已有麻醉科主任不幸染疫。然而，衛福部去年公布的醫護人員危險津貼，卻未將醫護人員提供呼吸照顧以外治療納入，讓麻醉科醫師大喊不公，呼籲衛福部正視麻醉醫護風險，並給予裝備補助。

台灣麻醉醫學會今（11）日上午舉行線上記者會，由理事長暨台北榮總麻醉部醫師鄒美勇、部立台桃園醫院麻醉部醫師謝瀛洲以及嘉義天主教聖馬爾定醫院麻醉部醫師儲寧瑋，分享麻醉醫師在疫情下遭遇的風險與訴求。

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謝瀛洲提到，5月社區感染爆發以來，高達9成5需使用呼吸器病患的插管，都是由麻醉科執行。進行氣管內管插管的過程，因需近距離接觸病患口鼻氣道，容易遭到分泌物噴濺感染，先前也傳出國泰醫院急診醫師與陽明醫院麻醉科主任幫病患執行插管時，遭嘔吐物噴濺染疫憾事。

▲台北市立醫院陽明院區。（圖／記者林敬旻攝）

不過，就衛福部去年公布的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」中，僅針對專責病房內實際照顧的醫師、護理師、和呼吸治療師等均列有獎勵的金額和辦法，卻未沒有明列病患需進行呼吸照護以外的額外治療時，執行醫事人員的危險津貼，僅仰賴各醫院自訂獎勵辦法。

謝贏洲說，目前僅有長庚醫院給予為確診病患插管醫師一人5000元獎金，部立醫院與北市聯醫則是在後續績效點直上加點，但大多數醫院並沒有明訂獎勵方式，衛福部也沒有因應疫情現況，更新獎勵津貼發放辦法，對此深感遺憾。

儲寧瑋也提到，麻醉醫師長期存在人力吃緊問題，最近疫情嚴峻，同業都改採排班方式分組上班，不過許多醫院仍需執行緊急手術，麻醉醫師開刀房、協助確診病患插管兩頭燒，加上醫院苛扣獎金，雙北也開始出現零星離職事件，呼籲衛福部除了應將插管納入獎勵外，也應補除影像插管設備，減少麻醉醫師執行業務風險，維護逐漸稀缺的醫療人力。