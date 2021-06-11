1萬元「孩童防疫補貼」6／15開領！線上簡單4步驟秒入帳　ATM也能領

記者周姈姈／台北報導

紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」通過，只要符合條件，每人都能領到1萬元，6/15起開領！民眾只需上網或到實體ATM，簡單4步驟就能快速領取1萬元。另外，0～2歲孩童家長若有育兒津貼帳戶，衛福部會直接把1萬元匯入該帳戶，家長只要待在家就能領到錢，非常方便。

▲只要家中有國小以下兒童、國高中和五專前3年級身心障礙學生，每人皆能領到1萬元。（圖／記者謝婷婷攝）



「孩童家庭防疫補貼」經費共220.74億元，補貼對象為國小以下孩童（包含國小學生及學前嬰幼兒），以及國中、高中、五專前3年級的身心障礙學生，領取管道分為「行政院孩童家庭防疫補貼網」以及「實體ATM」，監護人只需要準備孩童的健保卡以及監護人的金融卡，免提佐證資料。

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▲1萬元「家庭防疫補貼」6/15起可領。（圖／教育部提供）



「行政院孩童家庭防疫補貼網」快速領取4步驟：

1.進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」。

2.輸入監護人身分證字號。

3.輸入孩童健保卡帳號與匯入補助款的監護人帳戶。

4.存入戶頭領取成功。

▲行政院兒童家庭防疫補貼網領取方式。（圖／教育部提供，下同）



「實體ATM」快速領取4步驟：

1.插入提款卡和輸入密碼。

2.選擇孩童家庭防疫補貼。

3.輸入健保卡卡號。

4.領取現金成功。

▲ATM領取方式。



另外，家中若是有0到2歲孩童，家長若有請領育兒津貼補助者，此次不用進行繁瑣的流程，衛福部會直接把1萬元現金匯入該帳戶。