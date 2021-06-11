林芳怡「不舒服→過世」不到24hrs　友曝發病過程：死亡離我們好近

▲許多親友湧入臉書哀悼。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

記者周亭瑋／綜合報導

雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡10日因新冠肺炎驟逝，從身體不適到送醫不治，僅短短不到24小時，讓親友們錯愕不已。事後，友人透露其發病過程，也不禁感慨「原來COVID-19使我們與死亡的距離那麼近。」

林芳怡友人PO文透露其發病過程，不捨表示她從身體不適，接著感覺到呼吸困難，然後送醫缺氧，在救護車上過世，之後確診，「竟然不到24小時！原來COVID-19讓我們與死亡的距離是那麼近。」

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另一名朋友也說，當天早上她還跟同事們線上視訊開會，聲音一如往常，沒有任何病兆；怎料，凌晨1點多，她突然感覺呼吸不適，家人也緊急將她送往醫院，結果到院前就不幸離世了。

▲林芳怡曾任《室內》雜誌企劃主任、《建築師》雜誌執行編輯與主編，後來成立公司。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

朋友表示，「醫院當時做了快篩是陰性，但到了昨天下午PCR的報告出來是陽性。」更讓他們百思不得其解的是，林芳怡從5月10日開始居家上班，生活相當單純，也沒有搭乘大眾運輸工具，只搭Uber或自己開車，不知感染源究竟來自何處？

面對林芳怡驟逝，親友們紛紛湧入臉書表達哀悼。台大政治系副教授彭錦鵬就發文悼念，林芳怡是建築界幾乎都認識的快樂天使，也是他最早期的臉書好友，他更哀嘆，「疫情比我們感覺到的，嚴重太多了。疫苗疫苗疫苗，太重要了。」