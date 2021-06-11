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他確診「無症狀」不隔離到處跑！　害老婆染疫「住院一晚」就病逝

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲馬來西亞男子確診後無症狀，沒有隔離害妻子染疫病逝。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎在全球造成超過370萬人死亡，加上許多「無症狀」患者的病毒傳播力仍相當強，讓疫情至今無法停歇。馬來西亞一名男子確診後，因為沒有任何症狀，所以未依照指令進行隔離，結果害自己妻女染疫，妻子更在發燒一星期後病逝。

根據《中國報》報導，馬來西亞行動黨消毒隊隊長李凱明（Lee Khai Ming）10日下午在臉書發文指出，他日前到錫金花園（Taman Seri Timah）附近消毒時，得知有一名確診病患的妻子因染疫逝世，他感到婉惜的同時，也不斷交代確診男子要遵守好隔離，男子也一直點頭表示同意。

沒想到李凱明帶隊消毒完畢，準備離開時，當地村長才告訴他，該名確診男子才是害妻子病逝的罪魁禍首。原來該名男子「無症狀」確診後，竟完全不當一回事，沒遵守隔離規定到處亂跑，「他還說老婆發燒了整個星期，還以為只是普通發燒，沒想到這麼嚴重。」

李凱明氣得立刻打電話給該名男子，該名男子還表示，因為他本身沒有症狀，所以才不以為意，直到他老婆呼吸困難後才相信病毒這麼強。結果這名男子的老婆在入院短短一天就病逝，連女兒也都染疫，李凱明也直接在臉書痛批，就是他不負責任才害死老婆，「得知真相真的快氣死。」

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