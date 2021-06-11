確診病患「與妻通話5分鐘」後斷氣！　醫崩潰發文：我沒做到最好

▲麻醉科醫師魯斯里在IG崩潰發文。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞疫情依舊嚴峻，過去7天平均確診數超過6600例，前線醫護人員不但冒著染疫風險搶救病患，就連內心也承受著巨大的壓力。當地一名麻醉科醫生就在IG發文指出，日前有一名年輕確診病患被送進醫院，看來症狀相對輕微，但就在他和妻子講完電話5分鐘後就宣告不治，「他沒撐過去，我沒有做到最好，或是說我的『最好』還不夠好。」

馬來西亞雪蘭莪州雙溪毛糯（Sungai Buloh）醫院重症病房的麻醉科醫師魯斯里（Rusli）在IG限時動態發文表示，日前有一名年輕病患被送進加護病房，起初狀況非常穩定，但在進行心臟掃描時發現些微異狀，所以就打電話告知對方妻子現況，「病患妻子聽到訊息後停頓了一下，接著就哭了出來，然後她說『醫生你會盡力的對嗎？』」

魯斯里說，他當下答應對方，絕對會盡全力，「可是就在我掛電話的5分鐘後，心臟監視器顯示患者心跳停止，他沒撐過去，我沒有做到最好，或是說我的『最好』還不夠好。」

魯斯里表示，他後來在病逝的患者耳邊念了經文祈禱後，又再度撥電話給患者妻子，「她哭了，也讓我哭了，我們在電話裡一起哭了5分鐘。」妻子後來情緒平復後告訴魯斯理，「謝謝醫生，幫了我的丈夫。」

這句話讓魯斯里感到愧疚，心理想著，「為了什麼？因為我沒有救到你的丈夫嗎？」接著只能告訴對方，自己真的盡力了，便將視訊鏡頭對向病逝患者，讓妻子對他說說話。

已經在抗疫前線一年多的魯斯里說，這幾個月以來一切都不正常了，「雖然見過無數次的生離死別，但是每一次的這一刻，每次撥電話給病患與家屬進行可能是最後一通的視訊通話時，我還是不能視若無睹，我還是難忍悲傷，陪著他們一起哭。」

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