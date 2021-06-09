網友是狼！她半裸逃門外喊「拜託幫我」慘遭拖回施暴

▲新北市一名葉姓男子佯稱可以幫女網友解決租屋問題，沒想到一進女子住處竟對她指姦得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名葉姓男子2019年在網路上與一名女子認識，葉男假借可以幫女子解決租屋問題，2人相約晚間在女子住處見面，沒想到見面後葉男竟然伸出狼爪，不顧女子意願，將女子強壓在床，指姦得逞，情急之下女子不顧衣褲被扯破，下半身赤裸逃出門外呼救，沒想到卻被葉男勒頸強行拖回屋內施暴，幸好最後女子機警拉開陽台大門對外呼救，才將葉男嚇走。新北地院依監視器畫面等證據，判葉男應賠償女子60萬元。

葉姓男子為工廠作業員，在網路上結交一名女性網友，2人常互相傾訴各自生活和工作上所遇到的瓶頸，後來在一次聊天過程中，女子提到要找下一個租屋處，葉男自稱可以解決女子的困難，2019年10月女子相約葉男在她的租屋處討論相關細節。

沒想到葉男進屋後，竟開始對女子上下其手，後更不顧女子意願，將女子強壓在床，撕破女子的衣褲，女子掙扎中還將床單撕破，以手指插入女子的陰道，指姦得逞。女子不願意配合葉男，情急之下佯稱要吃藥，躲進廁所，不過礙於廁所門沒有鎖，無法阻止葉男進入，女子間隙不顧自己下半身赤裸，趁機逃出門外求救，大喊「有變態拜託」、「拜託幫我」等，但仍被葉男勒頸強拖回房間，讓女子一度差點以為自己「要死了」。

女子被葉男拖進房間後，情急之下打開陽台門呼叫，並對葉男說「一定有人聽到，有人報警」，要他趕快離開，才將葉男嚇跑。

庭審時，葉男卻始終強調他和女子始終都是合意性交，絕無強迫之意。

法官審酌監視器畫面後，認為監視器畫面中女子逃出門外後，多次呼喊「不要」、「變態，你走開」、「有變態，救命」，甚至下半身赤裸就跑出門外，衡諸常情，認定當時情況相當緊急，因此不採信葉男說法，民事賠償判葉男應賠女子60萬元，仍可上訴；刑事則依強制性交罪，二審判處葉男有期徒刑4年6月，目前上訴高等法院審理中。