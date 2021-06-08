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社會 社會焦點 保障人權

稱骨盆歪斜「袂生」　整脊師性侵護理師玩「叫我老公」角色扮演

▲按摩,指壓（圖／記者周宸亘攝）

▲台南整脊師藉機性侵護理師，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南民俗整脊師阿鏞（化名）稱某護理師有「骨盆歪斜」問題，稱不處理恐袂生、甚至罹癌，並藉口「淋巴淤積」、「心靈治療」趁機性侵女護理師，還要護理師叫他老公，大玩腳色扮演，說可以治療身心靈。一二審均將他判刑5年，案經上訴，最高法院審理後，8日駁回上訴定讞。

判決指出，阿鏞兼職從事民俗療法整脊治療師工作，替患者進行整脊、推拿淋巴等治療，每月會從臺南住處北上臺北數日替患者治療。也因為患者介紹，他認識了被害護理師，並在2017年10月底，為護理師治療，其間說護理師淋巴淤積嚴重，若未推散淋巴結會影響性生活及生育功能，還說可能導致罹患癌症。

不料阿鏞竟藉著治療的機會，要求護理師脫去全部的衣服，並藉由按摩大腿的機會，先指侵護理師。護理師被侵犯後腦中一片空白，阿鏞跟著說要帶她到別的地方治療，開車將護理師載到旅館，除了繼續按摩以外，並趁機性侵得逞。第二天，朋友打電話給護理師，發現她不斷哭泣，這才知道她遭性侵得逞，隨即報警提告。阿鏞遭提起公訴。

法院審理時，阿鏞說2人間兩情相悅，沒有違反意願。一審法院根據雙方間的通訊軟體對話，認定阿鏞有罪，判刑5年。上訴二審後，護理師證稱，「第一次看到阿鏞的眼神就像色狼」；而阿鏞帶她到旅館前，還在車上對她說：不要叫他師傅，要叫他老公，說是角色扮演，可以治療身心靈，增進兩性關係。

此外，二審也根據醫師診斷，發現護理師因此罹患重大創傷後壓力症候群，因壓力事件導致失眠、惡夢、憂鬱、焦慮、過度警覺、負面思考、社交退縮、生活缺乏動力及腦中不斷浮現創傷事件之畫面與想法，顯見受此打擊，確實遭到性侵，因此二審仍認定有罪，還是判刑5年。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。此外，護理師也起訴求償，一審判決阿鏞須賠償90萬元，未經上訴而確定。

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