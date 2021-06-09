要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路

記者陳俊宏／綜合報導

國內已有破萬人本土確診，累計至今已有308人因染疫死亡，且全國三級警戒一路延至6月28日。對此，精神專科醫師蘇偉碩表示，台灣要解除三級警戒，只剩兩條路。

蘇偉碩8日在「蘇偉碩醫師的543」臉書說，第一條路是快速擴充PCR檢驗量能5-10倍，並將確診者全數隔離；第二條路是提升到四級警戒，等大量疫苗到手全面接種。他7日則提到，台灣應立即進入四級警戒，阻斷無症狀感染者的傳播鏈，疫情才能獲得控制。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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台灣新冠肺炎疫情延燒，累計至8日為止，全台有308人染疫病逝，平均死亡率超過2%。由於疫情並未明顯好轉，行政院長蘇貞昌拍板，將三級警戒從6月14日延長至6月28日，同時全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案，確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，新增219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年5月22日至6月7日，以新北市123例最多，其次為台北市54例、苗栗縣16例、桃園市13例、基隆市8例、彰化縣2例、台南市、新竹市及台中市各1例；其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明，相關疫情調查持續進行中。