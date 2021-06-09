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氣功大師「鐵頭功表演」翻車！40秒毀滅級磚塊K頭　血噴滿臉離場

記者鄭思楠／綜合報導

河南周口市一「氣功大師」日前當眾表演用頭劈磚，結果不幸翻車，影片瘋傳全網！影片顯示，他多次用頭劈磚未果，換一塊磚後甚至又堅強嘗試了多次，仍然失敗，最後神情黯然、頭破血流離場。知情者事後表示，其實大師很有實力，只是轉頭的質量太好了。

據目擊者講述，該男子是當地有名的「氣功大師」，在表演鐵頭劈磚時，這兩塊磚實屬堅硬，沒有被順利劈開，帶著遺憾離開現場，當時已是頭破血流。

影片顯示，氣功大師一共大力用磚頭猛砸自己頭一共11次，其中多次力氣大到自己都差點踉蹌，可惜還是沒有砸爛磚頭。

▲氣功大師鐵頭劈磚。（圖／翻攝自影片）

▲氣功大師鐵頭劈磚。（圖／翻攝自影片）

網友看後笑翻稱，「我的媽，看著都疼！看到第一塊磚砸了六下，然後他低頭取另外一塊磚的時候，我才喘了一口氣，一摸自己一腦袋汗！」、「河南的磚相當可以，這個磚廠出名了」、「真怕砸出腦震蕩，還是安全第一」。

不過，也有網友心疼表示，「那力度，那悶響的聲音，那紅色的血，肯定很疼！這位是真大師了，其實他可以用道具的，最後他不好意思笑了下，哎！誰又沒有認真過呢？」、「 大師可能真是有點實力，普通人挨第二下就進醫院了吧」、「看看影片，大師還是有實力的，有什麼正常人的頭能挨這麼多次磚頭的，所以不必譏諷嘲笑了」。

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