政大男「同學面前墜樓死亡」！遺書淚曝：被霸凌　校方緊急回應

▲政治大學外觀。（圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導



國立政治大學一名黃姓男學生6日在文山區租屋處墜樓身亡，生前疑似遭到「網路霸凌」。據了解，黃男有留下遺書，內容自稱遭受網路霸凌。對此，政大校方則回應，「對於年輕生命的消逝，學校深表沉痛與遺憾」。有位自稱是黃男室友的網友則透露，黃男生前罹患憂鬱症有服用藥物。

綜合媒體報導，警方調查，21歲黃男6日凌晨前往租屋處5樓頂樓，在勸阻他別做傻事的同學面前墜樓輕生。政大指出，第一時間已對當事學生周遭同學、親屬進行關懷，不論背後原因為何，身為教育單位都難以接受與承擔，已與各學院系所溝通，請導師、系所人員在疫情非常時期，努力與每名學生進行更縝密連結，讓學生感受到師長關懷。

據悉，黃男生前曾在在政大交流板上貼租屋文公審某位女同學，沒想到卻在政大Dcard板被反爆料「風評很差」，先前曾對組員飆罵的音檔被挖出，網路風向大逆轉，黃男疑似因無法承受網路輿論壓力而尋短。有位自稱是黃男室友的網友則透露，黃男生前罹患憂鬱症，因感情工作不順服用藥物。詳細墜樓原因，目前仍有待警方進一步調查釐清。

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