疫情「生意太慘」　新北遊覽車司機墜16樓慘死！妻被喚醒崩潰

▲男子倒臥人行道，現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）



記者曾羿翔／綜合報導

新北五股區一名41歲男子6日被發現墜樓倒臥在人行道上，無呼吸心跳送醫不治。據了解，該男子從事遊覽車司機的工作，最近因為新冠疫情衝擊導致生意慘淡，心情鬱悶喝了酒在半夜外出，不料卻走上絕路，同樣黃湯下肚的妻子被警方喚醒才得知噩耗。警透過監視器畫面初判是一起輕生案件。

綜合媒體報導，警方在6日凌晨12點半左右接獲報案，五股某社區前有一名男子倒臥人行道，手腳骨折已無呼吸心跳，警消到場趕緊將人送醫，但仍傷重不治。警方前往黃家門口按門鈴，許久都不見有人應門，擔心屋內有其他人發生危險，本打算破門，最後喝酒的黃妻剛好開門，聽到丈夫墜樓死訊一度茫然。

擔任遊覽車司機的黃姓死者今年41歲，5日晚間與媽媽還有妻子一同吃飯。據了解，過程中黃男有喝酒，因為心情低落向家人吐露心情，飯後夫妻倆就回房睡覺。警方調閱監視器畫面後發現，黃男離開家裡後自己搭電梯到16樓頂樓的陽台，現場並無打鬥痕跡，初判是輕生案件，詳細原因仍有待進一步釐清。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

