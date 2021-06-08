公審女同學後遭起底　政大男疑不堪網路輿論壓力墜樓亡

▲國立政治大學6日傳出有學生疑似不堪網路霸凌在租屋處墜樓身亡。（圖／翻攝自Google Map）



記者張君豪、林冠吟／台北報導

國立政治大學日前一名黃姓學生疑似因網路霸凌，6日凌晨3時許在文山區租屋處墜樓身亡。據了解黃男日前在政大交流板上貼租文公審女同學，未料卻反被挖出他先前曾對組員飆罵的音檔，讓網路風向大逆轉，黃男疑似因為無法承受網路輿論壓力，疑似尋短，至於詳細墜樓原因仍有待警方釐清。

政治大學6日傳出有學生在租屋處墜樓身亡，墜樓的黃姓學生日前在政大交流板因租屋問題發文公審女同學，未料卻反被爆料他「風評很差」，更流出他先前對組員飆罵的音檔，引起網友討論。

據悉，黃男疑似因為無法承受網路輿論的壓力而輕生。黃男墜樓後，有名自稱是黃男室友的網友在交流板上發文指出，黃男生前罹患憂鬱症，去年底因感情工作不順而開始服用藥物治療，今年1月狀況更惡化到試圖結束自己，後幸被黃男所尊敬的教授認可，才有辦法重新出發。

該名網友表示，黃男也知道自己狀況不佳，更曾對他表示，「如果我不小心講了我平常不會講的話，對不起，我有在吃藥，但有時候我無法控制。」

網友表示，今年5月開始黃男每天只吃晚餐一餐，情緒稍稍穩定，也開始重新找工作，因他不打算續租，黃男才在交流板上拍照尋找下一個租客，不久後租屋群組加入2名新同學，卻有一名同學突然被替換，後續就是大家所知的黃男在板上因租屋問題公審女同學，卻反被挖出黑料，有網友在Dcard上發文公開4月間黃男的課堂報告事件，更附上他飆罵同組組員的音檔，引起網友討論。

▲黃男疑似因為公審他人反被公審，不堪壓力墜樓身亡，在Dcard政治大學校版上引起諸多討論。（圖／翻攝自Dcard）



該名網友透露，黃男在錄那段被流出的音檔時，他就在隔壁，對於黃男飆罵同學這件事情，他也覺得黃男有錯，認為被罵的組員一定很委屈，但他想探究的是為什麼黃男會這樣？因為黃男生病前不會這樣，黃男在他們的印象中是一個做事謹慎，會提出自己想法，討論後再調整自己的人。

6月5日，網友返回租屋處，卻看見黃男卯起來堆積垃圾，在收拾的同時也在心中納悶他這兩週到底發生什麼事，和黃男對談後更發現他有記憶錯亂的傾向，直到該名網友凌晨4點多去洗澡，路過客廳看到黃男失魂落魄的友人和兩名警察，詢問經過才被告知黃男墜樓身亡的消息。

網友指出，公審事件黃男固然有錯，當事人也都在等他的道歉，「不過我們來不及讓他知道他錯了」，不過他也強調，他不認為憂鬱症是任何錯誤行為的免死金牌，發文的目的是希望大家可以探討憂鬱症議題，在網路匿名發言前能夠三思，黃男墜樓身亡的意外是一場生命教育，「不管是誰都應該記住這個教訓」。

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