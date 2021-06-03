高雄某高中男被關廁所霸凌狂K　校方1年4個月後才知：已和解



▲高雄某高中爆霸凌 。（圖／翻攝網路）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄某高中傳出霸凌事件，影片當中兩名男同學對著另一名男同學出手毆打，出腳狠踹，被打的男同學被逼到廁所角落，畫面讓人看了相當氣憤。而校方近期得知後，2日立刻將雙方請來釐清經過，經查此事件發生於109年1月，是動手打人的同學想替朋友出頭，才動手打人，雙方當時已解開誤會並道歉。

影片中一名戴口罩的男同學先出手往穿著外套男同學的肚子狠揍一拳，接著又賞一巴掌，旁邊男同學趁機補一腳狠踹，接著兩個人開始出拳猛毆，腳也不斷大力踹，將人逼到廁所角落，被打的男同學趕緊用手護住頭部，一陣猛打後，一名男同學嗆：「是要不要講」，並罵了一連串髒話，被打的男同學好不好容易站了起來，其中一人又出腳大力踹了一腳，該部影片被上傳網路後已經下架。

該校於今年6月2日經管道看到影片後，立刻釐清影片當事人並請相關學生到校釐清事發經過，均坦承不諱，並再次就當時事件鄭重道歉。經了解，此事件發生於109年1月，是動手打人的同學聽聞朋友感情糾葛想幫忙出頭，因而發生在廁所發生毆打人，雙方當時已解開誤會，並道歉，後續也成為朋友。

學校已於接獲事件後即完成校安通報，並於同日下午5時召開「防制校園霸凌因應小組」續行處理，教育局已責請學校就影片內容積極釐清，以積極協處當事人。目前相關學生在校方導師、輔導人員及教官約束下，均穩定就學並得配合學校相關規範，近期並無其他偏差行為；後續並將確實調查釐清，不論案發時間，絕對嚴肅面對，依法處理，霸凌零容，並依規定移送學生獎懲會議處與強化關懷輔導。

教育局再次重申，對於霸凌事件零容忍，並請各校於知悉案件後務必依《校園霸凌防制準則》調查處理，積極維護當事人權益。

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