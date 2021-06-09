南韓KF-16跑道滑行起火　飛官「緊急彈射」逃生

日本目前正在推動65歲以上老年人疫苗接種，同時也在各地設置大規模疫苗接種中心，並開放登記預約，然而如今卻傳出，光是東京與大阪的大規模疫苗接種中心在5月24日至31日的8天內，就有高達4081人預約後「No-Show」，沒有在時間內前往現場也沒有提前取消，占了整體的4.6%。