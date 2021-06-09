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南韓KF-16跑道滑行起火　飛官「緊急彈射」逃生

▲▼南韓F-16戰機。（圖／南韓空軍）

▲南韓一架ＫF-16戰機起火冒煙，示意圖非當事戰機。（圖／南韓空軍） 

記者林彥臣／綜合報導

南韓一架KF-16戰機在跑道滑行時，發現發動機起火冒煙，飛官緊急彈射成功逃生，但是戰機受損停放在跑道上，現在南韓空軍停飛所有同款戰機進行安檢。

根據《韓聯社》報導，軍方表示，這架戰機下午2時31分左右，在西部城市瑞山的第20戰鬥聯隊，從跑道上滑行準備起飛，當時飛官發現發動機起火冒煙。

軍方指出，飛官沒有受傷，但戰機受損停留在跑道上，空軍已經停飛同款戰機，並成立調查小組，釐清事發原因。

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