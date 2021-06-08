南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

▲南韓目標在6月底讓1300萬人完成接種。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

南韓防疫當局8日坦言，即使到6月底全國疫苗接種人數突破1300萬人，甚至來到1400萬人，疫情規模恐怕也不會有所減緩。保健福祉部中央防疫對策本部指出，不只是疫苗接種人數不足、夏天來臨民眾開冷氣在密閉空間的機會也增加、施打疫苗後對防疫有所鬆懈等原因，都有可能造成疫情反彈，因此也呼籲民眾千萬不可以掉以輕心。

根據NEWS1報導，南韓中央防疫對策本部8日表示，到6月底為止，包含老年人在內將會有超過1300萬人接種新冠疫苗，屆時能大幅降低重症化與死亡風險。不過他們也提到，儘管如此，疫情的規模並不會有明顯消退。對整體疫情減緩而言，1300萬人接種疫苗的這個數字仍顯不足，而且一旦民眾因為接種疫苗而掉以輕心，未遵守防疫規則，恐將成為新破口，會導致疫情持續擴大。

▲南韓防疫當局直言，依照目前的疫苗接種人數仍然不足以讓疫情穩定下來。（圖／路透社）



中央防疫對策本部提醒，由於夏天到來，民眾為了開冷氣而長時間待在密閉空間的機率增加，也有可能加速病毒傳播，因此務必要注意保持通風、勤洗手、戴口罩，並且保持社交距離。

根據NEWSIS引述最新數據報導，南韓7日共有85萬5652人接種第一劑疫苗，1萬9856人接種第二劑疫苗，共計87萬5498人。南韓自2月26日開放施打疫苗，至今102日累計845萬5799人完成首劑疫苗的施打，僅占全國人口的16.5%，另外完成兩劑接種的人數為229萬9853人，僅占全國人口的4.5%。

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