　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台北「孔陵一隻雞」結束營業！5年韓國美食業者嘆：感謝支持

快訊／台北「孔陵一隻雞」結束營業！5年韓國美食拉序幕：感謝支持

▲「孔陵一隻雞」8日宣布停業。（圖／翻攝孔陵一隻雞臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，不少商家都因三級警戒難以維持原先的收入。源自首爾的「孔陵一隻雞」來台5年，8日晚間無預警宣布停業，表示「孔陵一隻雞感謝大家長期以來的陪伴和支持」。

「孔陵一隻雞」8日晚間在臉書粉專發文，感謝消費者們長期以來的陪伴和支持，即日起不再對外營業，「謝謝大家對孔陵的喜愛和支持，我們也是抱著依依不捨的心」，「如之後孔陵有機會再為大家服務的話，會再於粉絲專頁公布最新消息，希望還能夠有與大家再見的一天，造成不便～敬請見諒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓式美食孔陵一隻雞終於要在3月22日開始試營運。(圖／記者黃士原攝)

▲「孔陵一隻雞」的招牌雞湯。（圖／資料照）

不少饕客看到貼文紛紛留言，「再也吃不到了QQ」、「只能怒去韓國吃了，辛苦了」、「都還沒吃過，希望有機會回來」、「感謝這幾年在台灣讓我們吃到幾次，美好的回憶」、「好險我們今年還有去吃一下」、「又一家我想吃還沒吃到⋯就倒了」。

據悉，「孔陵一隻雞」自2016年來台，主打韓國當地口味的火鍋燉煮雞湯，雞湯採用10多種蔬菜、熬煮5小時而成，相對一般雞湯底來得清爽；至於雞隻，則是選用45天的小土雞，因此肉質特別鮮嫩，在台北、台中等地都有分店，最後僅剩台北店。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
桃園爆2死！男不適急救亡　女家中驟逝「兒孫確診」
大S婚變3天後　小S首發文！低調送暖網看哭了
快訊／台北「孔陵一隻雞」結束營業：感謝支持
若三級警戒要解封　柯文哲曝「關鍵條件」
308人染疫死亡　蘇貞昌、陳時中正式道歉
女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻　她腳掌全碎
北市產發局1員確診「曾進入市府」！　衛生局急匡列

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賣場推車握把恐成防疫隱憂　網推關鍵一步驟：卡安心

快訊／台北「孔陵一隻雞」結束營業！5年韓國美食業者嘆：感謝支持

只考慮5分鐘！正妹空姐「瞞爸媽轉當護師」原因超催淚：很累但值得

施打疫苗前「哭著交代後事」…看母擔心他心碎：怎麼給信心？

個人紓困竹市近5萬人受惠　市府推1999電話諮詢、視訊預約助解惑

北市聯醫陽明院區也爆確診！「部分醫護」被患者嘔吐物噴濺感染

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

雲林連2天+0！公布彰化確診女足跡：西螺高記水餃店　

「把莫德納留給需要的人」！美女醫曝打2劑AZ心情：像排iPhone，超快樂的

三級警戒延至28日　高雄百貨拚外帶美食折扣！營業時間一次看

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

賣場推車握把恐成防疫隱憂　網推關鍵一步驟：卡安心

快訊／台北「孔陵一隻雞」結束營業！5年韓國美食業者嘆：感謝支持

只考慮5分鐘！正妹空姐「瞞爸媽轉當護師」原因超催淚：很累但值得

施打疫苗前「哭著交代後事」…看母擔心他心碎：怎麼給信心？

個人紓困竹市近5萬人受惠　市府推1999電話諮詢、視訊預約助解惑

北市聯醫陽明院區也爆確診！「部分醫護」被患者嘔吐物噴濺感染

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

雲林連2天+0！公布彰化確診女足跡：西螺高記水餃店　

「把莫德納留給需要的人」！美女醫曝打2劑AZ心情：像排iPhone，超快樂的

三級警戒延至28日　高雄百貨拚外帶美食折扣！營業時間一次看

網現假韓國瑜粉專稱創基金會　韓國瑜：請各位查明訊息時特別小心

中信銀再爆1內勤確診！　中信金已11人染疫　

賣場推車握把恐成防疫隱憂　網推關鍵一步驟：卡安心

用安卓手機Google Meet 視訊　可換背景了！但限這群人

81家公司7月召開股東會　金管會提醒：遵守防疫規則

合一投入新冠肺炎新藥開發　向美FDA提出二期臨床試驗

吳念庭得點圈又建功西武勝橫濱　連3戰安打貢獻打點

張榮味遭爆特權「搶先打疫苗」　律師：可處5年以上徒刑

YouTuber無人工作室「半夜大火」燒掉心血！找到原因傻眼：機率太低

狗結紮變摘胰臟亡　醫師娘「去年中風腦損傷」：找不到很緊張

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

30多歲女染疫亡！「體重90公斤」成致命關鍵

30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多熱門

相關新聞

快訊／北市公布企業快篩原則　隱匿結果者罰9萬至45萬

快訊／北市公布企業快篩原則　隱匿結果者罰9萬至45萬

京元電子苗栗竹南廠爆發群聚感染後，有企業為防重蹈覆轍，開始對員工進行快篩。台北市長柯文哲8日公布北市「企業快篩原則」，規定企業執行快篩時，須由醫事人員操作，且快篩結果須通報衛生局，若有單位隱匿，違者可罰9萬至45萬元。

用泡麵粉包！他「1招」變出家常美食

用泡麵粉包！他「1招」變出家常美食

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯P：恐衝擊世界半導體

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯P：恐衝擊世界半導體

神祕巨響「8年前就發生過」　至今仍是謎！

神祕巨響「8年前就發生過」　至今仍是謎！

北市接種新冠疫苗免費　柯文哲說明細節

北市接種新冠疫苗免費　柯文哲說明細節

關鍵字：

台北孔陵一隻雞結束營業韓國美食

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面