快訊／台北「孔陵一隻雞」結束營業！5年韓國美食業者嘆：感謝支持

▲「孔陵一隻雞」8日宣布停業。（圖／翻攝孔陵一隻雞臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，不少商家都因三級警戒難以維持原先的收入。源自首爾的「孔陵一隻雞」來台5年，8日晚間無預警宣布停業，表示「孔陵一隻雞感謝大家長期以來的陪伴和支持」。

「孔陵一隻雞」8日晚間在臉書粉專發文，感謝消費者們長期以來的陪伴和支持，即日起不再對外營業，「謝謝大家對孔陵的喜愛和支持，我們也是抱著依依不捨的心」，「如之後孔陵有機會再為大家服務的話，會再於粉絲專頁公布最新消息，希望還能夠有與大家再見的一天，造成不便～敬請見諒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「孔陵一隻雞」的招牌雞湯。（圖／資料照）



不少饕客看到貼文紛紛留言，「再也吃不到了QQ」、「只能怒去韓國吃了，辛苦了」、「都還沒吃過，希望有機會回來」、「感謝這幾年在台灣讓我們吃到幾次，美好的回憶」、「好險我們今年還有去吃一下」、「又一家我想吃還沒吃到⋯就倒了」。

據悉，「孔陵一隻雞」自2016年來台，主打韓國當地口味的火鍋燉煮雞湯，雞湯採用10多種蔬菜、熬煮5小時而成，相對一般雞湯底來得清爽；至於雞隻，則是選用45天的小土雞，因此肉質特別鮮嫩，在台北、台中等地都有分店，最後僅剩台北店。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘