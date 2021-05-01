要加薪爭五一！軍公教10年僅調3%　教師上街遊行衝政院陳抗

▲五一勞工大遊行在凱道登場。（圖／記者高兆麟攝）

記者崔至雲／台北報導

五一勞工大遊行今（1日）下午登場，遊行隊伍從凱道出發，民眾一路上怒吼「薪資要提高」。除了勞工外，全教總也領著教師們上街，要求政府正視教師權益，近10年來，軍公教人員僅調薪3%，遠遠跟不上物價上漲的幅度，因此上街抗議，表達教師們對政府的不滿。

全教總說明，該團從3月23日開始發起「《軍公教員工待遇審議委員會》應有教師組織代表」連署，短短12個工作天，連署人數已達5萬。教師們認為，教育人員薪資調漲，跟不上重要經濟數據上揚，實屬變相減薪的狀態，而政府一直裝聾作啞，忽視教育人員訴求，5萬人的連署，正是教師對於政府極度不滿的展現。

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全教總說明，勞工節各行各業的勞工都可以放假，但對老師來說仍要工作。老師們在學校勞心勞力，勞動價值卻沒有受到尊重。全教總從2019年就倡議「五一國定假」，社會各界有高度共識，握有決策權的行政院卻遲遲沒有正面回應，老師從期待變成失望，失望已漸漸匯聚成愈來愈大的憤怒。

「要加薪爭五一」，全教總今日帶領老師們穿著紅色衣物到行政院門口遞交陳情書，但由於行政院沒有任何官員出來回應，現場約50人只有席地而坐，要求政府應讓軍公教調薪法制化，並納入軍公教代表參與待遇審議委員會，還給軍公教應有的待遇和尊嚴。

五一勞動節今年遊行號召超過3000人，遊行開始前先上演行動劇表達訴求，由外送員騎車入場，送來「薪資要提『糕』，老年要溫『堡』」兩份大餐，除了要求政府加薪外，更藉行動劇機會，向政府表達不滿遭任意砍薪，風險還要自負的心聲，要求政府也要正視外送員的權益。

除了上演行動劇，還邀請過勞低薪沒保障的行業代表，包含流浪教師、過勞護理師、沒保障藝術家、玩命外送員、職災老工人、低薪保全員等上台發表，傳達心聲。遊行在下午1時30分正式開始，路線從凱達格蘭大道行經中山南路、濟南路、中山南路、最後到達行政院。



