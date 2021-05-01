　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要加薪爭五一！軍公教10年僅調3%　教師上街遊行衝政院陳抗

▲▼五一勞工大遊行在凱道登場，由外送員騎車到場上演行動劇表達送球。（圖／記者高兆麟攝）

▲五一勞工大遊行在凱道登場。（圖／記者高兆麟攝）

記者崔至雲／台北報導

五一勞工大遊行今（1日）下午登場，遊行隊伍從凱道出發，民眾一路上怒吼「薪資要提高」。除了勞工外，全教總也領著教師們上街，要求政府正視教師權益，近10年來，軍公教人員僅調薪3%，遠遠跟不上物價上漲的幅度，因此上街抗議，表達教師們對政府的不滿。

全教總說明，該團從3月23日開始發起「《軍公教員工待遇審議委員會》應有教師組織代表」連署，短短12個工作天，連署人數已達5萬。教師們認為，教育人員薪資調漲，跟不上重要經濟數據上揚，實屬變相減薪的狀態，而政府一直裝聾作啞，忽視教育人員訴求，5萬人的連署，正是教師對於政府極度不滿的展現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼五一勞工大遊行在凱道登場，由外送員騎車到場上演行動劇表達送球。（圖／記者高兆麟攝）

全教總說明，勞工節各行各業的勞工都可以放假，但對老師來說仍要工作。老師們在學校勞心勞力，勞動價值卻沒有受到尊重。全教總從2019年就倡議「五一國定假」，社會各界有高度共識，握有決策權的行政院卻遲遲沒有正面回應，老師從期待變成失望，失望已漸漸匯聚成愈來愈大的憤怒。

「要加薪爭五一」，全教總今日帶領老師們穿著紅色衣物到行政院門口遞交陳情書，但由於行政院沒有任何官員出來回應，現場約50人只有席地而坐，要求政府應讓軍公教調薪法制化，並納入軍公教代表參與待遇審議委員會，還給軍公教應有的待遇和尊嚴。

▲▼五一勞工大遊行在凱道登場，由外送員騎車到場上演行動劇表達送球。（圖／記者高兆麟攝）

五一勞動節今年遊行號召超過3000人，遊行開始前先上演行動劇表達訴求，由外送員騎車入場，送來「薪資要提『糕』，老年要溫『堡』」兩份大餐，除了要求政府加薪外，更藉行動劇機會，向政府表達不滿遭任意砍薪，風險還要自負的心聲，要求政府也要正視外送員的權益。

除了上演行動劇，還邀請過勞低薪沒保障的行業代表，包含流浪教師、過勞護理師、沒保障藝術家、玩命外送員、職災老工人、低薪保全員等上台發表，傳達心聲。遊行在下午1時30分正式開始，路線從凱達格蘭大道行經中山南路、濟南路、中山南路、最後到達行政院。

▲▼五一勞工大遊行在凱道登場，全教總率領教師陳抗。（圖／記者高兆麟攝）
 

ET快訊
女星開車「4輪全亮紅燈」！原因曝光她傻問：危險嗎？
快訊／新北男遭砍昏倒！腿部「20公分環狀刀傷」
女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客出面還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偶然看到幼兒園老師刺青！家長急PO文「介意嗎」　想公審遭砲翻

要加薪爭五一！軍公教10年僅調3%　教師上街遊行衝政院陳抗

諾富特染疫房務去過嘉義雞肉飯、阿里山！業者「8天後才知」怕爆

華航案20人確診「航空器未採檢」？　陳時中說明2點考量：意義不大

梅雨遲到一個月！下周鋒面「又弱又走得快」　中南部僅這處有雨

看中同一件！人妻穿長洋裝逛街「撞衫」妹子　眾人驚：我也有一件

案1127到過「大潤發、三明治先生」！桃市府緊急派員消毒

永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

消失6年男友突出現：妳這一輩子注定是我的　一回來就求婚...陳意涵「為什麼我要等你！」

偶然看到幼兒園老師刺青！家長急PO文「介意嗎」　想公審遭砲翻

要加薪爭五一！軍公教10年僅調3%　教師上街遊行衝政院陳抗

諾富特染疫房務去過嘉義雞肉飯、阿里山！業者「8天後才知」怕爆

華航案20人確診「航空器未採檢」？　陳時中說明2點考量：意義不大

梅雨遲到一個月！下周鋒面「又弱又走得快」　中南部僅這處有雨

看中同一件！人妻穿長洋裝逛街「撞衫」妹子　眾人驚：我也有一件

案1127到過「大潤發、三明治先生」！桃市府緊急派員消毒

永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

JC戰象季後賽首戰「迷航」　劉嘉發：期待得分大爆發

防疫保單「線上系統」出爐！2步驟輕鬆查詢受理進度

不要爸爸抱！北鼻離開「毛保母」秒大哭　阿金得意笑：他最愛我

農夫請她吃超多鳳梨　混血女星難忘：台灣人熱情善良

中共發布「100句黨史名言」　毛澤東與習近平各佔30句

拉拉一坐下就找到染疫者！泰解鎖「嗅探犬篩檢技能」　成功率94％

春季聯賽／安永鮮物逆轉勝保生機　陳冠宇預賽成績揭曉

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

基進黨不「激」進！　「彩繪母親」特溫馨

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　3大破口曝

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

中正大學4師生跟確診者晚餐　19堂選修課名單曝

提巨桶水爬4樓！外送見「235元硬幣海」火了

指揮中心公布　確診飯店主管足跡

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

更多熱門

相關新聞

看過來！　勞工領過退休金再就業保障權益全攻略一次懂

看過來！　勞工領過退休金再就業保障權益全攻略一次懂

現代醫療越來越發達，人類壽命也越來越長，許多人反而屆齡不會選擇退休，或是退休後再度就業，但其實如果你已經辦理退休請領老年給付後，在投入職場雖無法投勞保，但還是有「兩項再就業」權益。

直擊五一北京返鄉潮　人流勝春節

直擊五一北京返鄉潮　人流勝春節

被爆「不當解雇」　中研院喊冤：該案用病假出國5次

被爆「不當解雇」　中研院喊冤：該案用病假出國5次

調查：勞工平均工時高達9.3hrs　近6成擔心自己過勞

調查：勞工平均工時高達9.3hrs　近6成擔心自己過勞

身分證件拿出來！勞工爽玩樂園最低51元

身分證件拿出來！勞工爽玩樂園最低51元

關鍵字：

加薪五一軍公教教師陳抗勞工

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面