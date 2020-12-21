快訊／殯葬大亨朱國榮炒股狠撈1.2億　作手造謠跟風都起訴

▲朱國榮先前遭約談後被檢察官諭令1億元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

殯葬大亨、國寶集團總裁朱國榮，2年前為了賣掉手中的松崗數位科技股票套利，指揮女密友林桂馨連幾天用漲停價買了20多張松崗股票，讓本來成交量就小的松崗股價，從20多漲到50多後，倒貨獲利1.27億元，而名嘴炒手鄭光育發現松崗狂飆，造謠鼓吹會員跟著大買，再炒到70多元，台北地檢署21日依操縱股價等罪，將朱等4人都起訴。

大陸出生的朱國榮，18歲到香港成為「大圈仔」，因涉及搶案，又輾轉到台灣成家立業，短暫入獄後進入殯葬事業，成為殯葬大亨，後來入主上櫃的松崗公司(更名前為松崗資產)，先前曾因炒作龍邦股票等案件，一審被判刑15年，現正上訴中。

▲林桂馨涉嫌幫朱國榮操盤拉抬松崗股價。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴指出，朱國榮2018年間，因松崗公司業績不佳虧損，股票流通量也低，為了賣股求現，由曾任證券營業員的助理兼女密友林桂馨協助，用朱的前妻等親友帳戶進場，從2月起把松崗僅20多元的股價，一路炒到3月的50多元後倒貨。

在這段炒股期間，鄭光育眼尖發現松崗狂飆，剛好又看到網路匿名文章，稱有大戶要入主松崗，就在毫無查證的情況下，由好友沈振東協助，在鄭自己成立的股友群組中，大放厥詞，稱有內線消息，松崗將大漲，鼓吹股友跟著進場，又把松崗股價拉抬到4月間的70多元。

▲鄭光育造謠拉抬松崗股價遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官林俊廷調查後，認為朱國榮、林桂馨涉嫌《證交法》操縱股價等罪，起訴請求法院宣告沒收不法所得1.27億元；鄭光育、沈振東則涉嫌《證交法》散布流言或不實資料、直接或間接操縱股價等罪，也依法起訴。

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