【廣編】高品質瓶裝咖啡搶市　韋恩咖啡逆勢成長！陳彥博：「堅持」才能做到最好

▲韋恩咖啡以高品質瓶裝咖啡搶市，品牌更宣布由四大極地超馬總冠軍陳彥博擔任韋恩咖啡全新代言人。



圖、文／韋恩咖啡提供

根據經濟部統計處統計，2020年台灣即飲咖啡市場市值近51億元，瞄準25～34歲年輕族群以及工作繁忙上班族的需求，黑松公司旗下的「韋恩閃萃咖啡」，以高品質瓶裝咖啡搶市，帶動韋恩咖啡去年整體業績成長15%以上。6/4（五）品牌更宣布由四大極地超馬總冠軍陳彥博擔任韋恩咖啡全新代言人，以征服極地的精神帶出「堅持把咖啡做到最好」的品牌態度。

「韋恩閃萃咖啡」運用「閃萃工藝」技術，以淋灑式高溫萃取咖啡的多層次風味，再急速降溫封存香氣，打造口感乾淨、細緻不苦澀的好咖啡。而今年邀請四大極地超馬總冠軍陳彥博擔任品牌代言人，亦相當熱愛咖啡的陳彥博表示，在跑步之外，咖啡是他生活中很重要的另一部分，「咖啡就像馬拉松，『堅持』才能做到最好。」

疫情改變了我們的日常，對此陳彥博表示：「疫情狀況下，大家待在家中避免出門，雖然訓練上受限，但我還是努力在生活中維持儀式感，每天起床後享受早餐搭配咖啡，做為一天的開始。」

「韋恩閃萃黑咖啡」散發堅果與黑巧克力悠長尾韻，可以品嚐到咖啡的多層次風味；「韋恩閃萃拿鐵」使用100%紐西蘭乳源，成就咖啡與牛乳的極致融合，香醇滑順不膩口。

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