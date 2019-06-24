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超夯腦內神測驗！測出你腦裡住什麼動物？　網友瘋傳：準到起雞皮疙瘩

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▲▼ 韋恩咖啡 。（圖／取自官網）

▲快來測驗看看你腦中住了什麼動物！（圖／取自官網）

消費中心／綜合報導

每個人都有屬於自己的人格特質，只要對自己的特色和行事風格越了解，就越能夠發揮決策的潛力，甚至在與人相處的過程中無往不利。然而，每個人的性格裡面，都能找到相似的動物影子，這種動物就是你潛藏起來的人性，牠左右著你的人際、感情，與適合的職業。其中，最近在網路上也瘋傳一個網路測驗，透過五個問題就能測出自己是屬於哪種動物特質為主導，並教你如何用五感來突破，經過萃煉變得更強。有不少網友玩過後都驚呼實在太準，引發熱議。

最近這個在網路上瘋傳的網路測驗，經由實際生活上會遇到的不同萃煉問題來回答，不論是工作職場上，還是跟愛人朋友間，甚至是平常遇到的不同驚險時刻，像是「約網友見面發現本人跟照片差很大」、「老闆習慣下班前走過來交辦新工作」、「在擁擠的電梯裡不小心放屁」、「枕邊人打呼超大聲」、「開車途中睡意襲來」等等狀況，你會選擇怎麼做呢？你會繼續隱忍過去，還是選擇做出不一樣的選擇呢？

▲▼ 韋恩咖啡 。（圖／取自官網）

▲▼ 韋恩咖啡 。（圖／取自官網）

▲▼ 韋恩咖啡 。（圖／取自官網）

然而，這個測驗透過不同問題所得到的答案，最後會得到五種動物形態，包含老鷹、獅子、鱷魚、鸚鵡、兔子，搭配五感中的一項做應對的文字描述，包含視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等，簡白又觸動人心，引起不少網友的共鳴，例如若你測出鸚鵡則對應的是嘴，意味著雖然你是隨時都能嘴砲的人，但也代表著天賦才華就是口才，而才華得經過「萃煉」成為簡報王而不是嘴砲王，將其發揮才能變得更強大。

另外，若是經過測驗得到的頭腦代表動物是兔子的話，則代表你是一個熱情的人，不論是身邊的親朋好友還是不相關的路人，只有有需要你幫忙的地方，你都會義不容辭挺身而出。不過，這也代表你是個感官敏銳的人，並又極具創造力，認為好還可以更好，做事情會細細要求每個環節，非常介意別人對自己的看法，因此若將此特質經過「萃煉」，不僅能變成可愛又頗具魅力的人，還能獲得更多好感度。

▲▼ 韋恩咖啡 。（圖／取自官網）

▲▼ 韋恩咖啡 。（圖／取自官網）

不論腦中有哪種動物，但需經過「萃煉」才能得以強大，就像100%原豆萃取的韋恩咖啡，每喝一口都能享受濃烈醇厚的咖啡原味，而且咖啡因含量高於一般市售包裝咖啡、濃郁帶勁，滿足隨時想喝就喝的慾望。自即日起至只要參加韋恩咖啡的網路測驗，還能抽紐約潮玩大師「JASON FREENY 玩具解剖展」全球限量夜光氣球狗＋展覽單人票。另外，自即日起至2019/8/30，凡購買韋恩咖啡系列產品任一項，上網登錄購買發票號碼及完整個人基本資料，就有機會抽中iPad Pro、Chord＆Major調性耳機、韋恩品牌束口後背包、韋恩品牌slogan運動毛巾等好禮。

►►►你的腦袋有動物測驗

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關鍵字：測驗,腦袋動物,韋恩咖啡

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