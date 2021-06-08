　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

病毒太狡猾！　廣東一名確診者「11次PCR皆陰性」

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲廣東疫情嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東本土疫情爆發，深圳市龍崗區近日新報告1例新冠肺炎確診病例，為早前一名確診病人的密切接觸者，患者在鹽田港工作，屬於境外輸入關聯病例。通報顯示，該名患者確診前曾做過11次核酸檢測，結果皆為陰性。

龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室指，該患者為一名45歲男子，居住在龍崗區西坑，為鹽田港工人，與早前確診病人在同一場所工作，於5月21日已納入集中隔離健康觀察，6月2日解除隔離轉7天居家健康監測。

該男子於5月21日至6月1日隔離觀察期間，11次核酸檢測結果均為陰性。6月5日核酸檢測初篩陽性，6月6日市疾控中心覆核陽性。目前已轉送至市第三人民醫院應急院區治療，診斷為新冠肺炎確診病例（普通型），情況穩定。

據初步核查，該男子報告陽性前，未離開過西坑社區，且在14天集中隔離觀察後，一直處於居家健康監測中。西坑社區目前仍實施全員管控，截至6月6日已開展5輪核酸檢測，尚未發現其他陽性病例。

此外，據廣東省衛健委通報，廣東全省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，均為廣州報告；另有9例本土無症狀感染者轉確診病例，其中廣州報告4例、深圳報告3例、佛山和湛江各報告1例。全省共新增19例本土病例，其中廣州共佔14例。

ET快訊
張榮味爆特權先打疫苗！　指揮中心回應了
女星申請紓困4.0遭拒！　花11小時「只得到5字」哭求抖內
2道「降雨回波」移入中！　雨勢最猛時段曝
郭靜純13歲女加拿大接種疫苗！她「被提1要求」讚：厲害
不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開趴　女友猝死
「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因
最新！4大超商「暫停營業門市、防疫措施」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「白天是坐墊、晚上是被子」　習近平考察青海先看客製化藏毯

大陸東盟外長會「著眼未來30年」　印媒：向美日印澳發出信號

病毒太狡猾！　廣東一名確診者「11次PCR皆陰性」

用21死奪命馬拉松選手照宣傳　陸「童裝」名牌小藍象挨轟

復旦大學老師割喉同事！「現場像殺豬」 兇手成魔之路曝

為南海爭議「英文飆罵滾出去！」　菲國外長訪中先禮後兵

新中國駐英大使到任！美國專家鄭澤光接棒：推進中英互利合作

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

「白天是坐墊、晚上是被子」　習近平考察青海先看客製化藏毯

大陸東盟外長會「著眼未來30年」　印媒：向美日印澳發出信號

病毒太狡猾！　廣東一名確診者「11次PCR皆陰性」

用21死奪命馬拉松選手照宣傳　陸「童裝」名牌小藍象挨轟

復旦大學老師割喉同事！「現場像殺豬」 兇手成魔之路曝

為南海爭議「英文飆罵滾出去！」　菲國外長訪中先禮後兵

新中國駐英大使到任！美國專家鄭澤光接棒：推進中英互利合作

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

端節鐵公路停駛、疫苗施打對象全國統一　徐榛蔚向中央喊話

高中、大學生、碩士生領「助學津貼」？　蘇貞昌回應

過往成功害台防疫破功！衛報揭疫情爆發原因：過度自信、判斷失準

「白天是坐墊、晚上是被子」　習近平考察青海先看客製化藏毯

台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活觸犯「加工自殺罪」判8個月　

稱骨盆歪斜「袂生」　整脊師性侵護理師玩「叫我老公」角色扮演

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

爆賣100萬盒！居家必備堅果下殺599元　一天一包涮嘴又健康

會傳長輩圖就會下單！瘋傳超狂股票下單法點開LINE連結直接進場　完成任務再拿多樣好禮

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

小學生名字只有2劃　學霸父揭背後原因

桃機塞爆　台商：很多人去大陸打疫苗

美參議員搭C-17訪台　國台辦：挑釁兩岸關係

陸「天問一號」揭秘火星樣貌

他「超狂預測」富士康、台半導體慘況

15歲男愛吃炸雞！膽囊自製「100粒黑珍珠」

「最帥乞丐」爆紅後11年…近況曝光網感嘆

太陽能產業鏈狂漲價　陸業內：優勢會被吞噬

復旦大學老師割喉同事！現場像殺豬

北京曾阻日供台疫苗？　國台辦否認

網批補14堂課太瘋　女童一句打臉

菲國「戰狼」外長不讓步南海爭議

超越「八尾金魚」！　常玉「群馬」拍出8.95億元天價

KTV慶生地板塗奶油　服務生傻眼

更多熱門

相關新聞

廣州、深圳變種病毒「更致命！」

廣州、深圳變種病毒「更致命！」

廣東再次爆發疫情，目前確定是廣州、深圳兩條傳染鏈上傳播出去的病毒毒株。專家呼籲，相較廣州變異毒株B.1.617.2（Delta），深圳的新冠變異毒株B.1.1.7（Alpha）更具致命性，如果不能及時接種完整的疫苗，病毒有可能發生變異，為全球抗疫帶來危機。

14天內去過廣州佛山疫情嚴重區　入境澳門須接受篩檢

14天內去過廣州佛山疫情嚴重區　入境澳門須接受篩檢

廣東再增5確診！　7日中午起搭機離深圳須持陰性證明

廣東再增5確診！　7日中午起搭機離深圳須持陰性證明

深圳龍華區突宣布暫停接種　恢復時間另行通知

深圳龍華區突宣布暫停接種　恢復時間另行通知

大陸新增新冠確診病例24例　本土11例都在廣東

大陸新增新冠確診病例24例　本土11例都在廣東

關鍵字：

廣東深圳境外輸入篩檢11次

讀者迴響

熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面