病毒太狡猾！　廣東一名確診者「11次PCR皆陰性」





▲廣東疫情嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東本土疫情爆發，深圳市龍崗區近日新報告1例新冠肺炎確診病例，為早前一名確診病人的密切接觸者，患者在鹽田港工作，屬於境外輸入關聯病例。通報顯示，該名患者確診前曾做過11次核酸檢測，結果皆為陰性。

龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室指，該患者為一名45歲男子，居住在龍崗區西坑，為鹽田港工人，與早前確診病人在同一場所工作，於5月21日已納入集中隔離健康觀察，6月2日解除隔離轉7天居家健康監測。

該男子於5月21日至6月1日隔離觀察期間，11次核酸檢測結果均為陰性。6月5日核酸檢測初篩陽性，6月6日市疾控中心覆核陽性。目前已轉送至市第三人民醫院應急院區治療，診斷為新冠肺炎確診病例（普通型），情況穩定。

據初步核查，該男子報告陽性前，未離開過西坑社區，且在14天集中隔離觀察後，一直處於居家健康監測中。西坑社區目前仍實施全員管控，截至6月6日已開展5輪核酸檢測，尚未發現其他陽性病例。

此外，據廣東省衛健委通報，廣東全省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，均為廣州報告；另有9例本土無症狀感染者轉確診病例，其中廣州報告4例、深圳報告3例、佛山和湛江各報告1例。全省共新增19例本土病例，其中廣州共佔14例。