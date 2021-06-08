南投家祭11人遭罰66萬　「警站棺材前開單」影片曝光掀論戰

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣國姓鄉一戶人家在戶外辦理家祭，警方接獲民眾報案檢舉，前往現場錄影蒐證，並對在場11人各開立一張告發單。喪家一度面臨66萬元罰鍰的消息在網路上傳開後，掀起網友們正反意見熱議；對此，南投縣衛生局表示，若喪家有確實遵守防疫規定，就不會受罰。

▲警員站在棺材前蒐證。（圖／記者高堂堯翻攝）

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埔里警分局表示，6月5日上午7時22分左右，勤務指揮中心接獲民眾報案檢舉，指國姓鄉乾溝村有20至30人群聚，違反防疫規定；警方立即派員前往現場查看，抵達後發現一戶人家正在戶外搭棚舉行喪禮儀式，一共有11人在場，警員主動告知喪家，南投縣政府已在5月28日公告，禁止室外10人以上聚會，接著錄影蒐證並逐一填寫稽查紀錄表，並對在場每人都開立一張告發單。

這11張告發單後來送至南投縣衛生局裁處，喪家一度面臨起碼66萬元的高額罰鍰，消息傳到網路上，掀起網友們正反意見熱議。有網友將此事PO上臉書社團「嘉義綠豆大小事」討論，直指警方站在棺材前就開始蒐證、開單，完全不通人情，「看來從事禮儀人員要吃土了」、「這樣的喪禮還不夠低調，難道要叫喪家趴著辦嗎」。

但另一派網友認為，警方接獲檢舉就得依法辦事，罰單就是得開，「什麼理法情你們自己去申訴再來說清楚，其實（喪禮）一切從簡不好嗎」、「病毒不會因為誰家辦喪事，就在他家門停止」。

▼▲網友留言討論。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

至於會不會對喪家開罰，南投縣衛生局表示，第三級疫情警戒明令禁止公祭儀式，但家祭不受室內5人、戶外10人限制，不過喪家和承攬業者必須全程佩戴口罩，落實實聯制、維持適當區隔的防疫措施，也要勤洗手、環境定時消毒，若違反「落實實聯制與維持適當區隔」和「戶外全程佩戴口罩」者，得依《傳染病防治法》第37條第1項第1款規定，處3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局強調，此案目前僅由警方開立告發單，經查如果喪家未違反上述防疫規定，就不會受罰，但也希望喪家辧理家祭時，盡量縮小規模，並落實全程佩戴口罩、實聯制與維持適當區隔的規範，以確保自身和他人安全，共同為防疫盡一份心力。