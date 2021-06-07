低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

▲中嘉集團與三冠王、雙子星有線電視，率先推出低收入之新舊用戶帳單全額減免專案，支持孩童停課不停學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情延燒不只政府推紓困專案，Home+中嘉集團與三冠王、雙子星有線電視響應台南市政府獻愛力挺，率先推出低收入之新舊用戶帳單全額減免專案，支持孩童停課不停學。

一、中嘉集團三冠王、雙子星有線電視既有低收入戶用戶，免申請直接全額減免寬頻與有線電視等服務3個月帳單，若原申請服務中含寬頻，可再享頻寬免費向上升級一階3個月。

二、尚未申辦中嘉寬頻服務之家戶，凡具備低收入戶憑證，且家中有同住之高中（含）以下或18歲以下身心障礙學童者：新申辦寬頻服務享有前3個月帳單全額免費優惠。（不可與其他優惠併用、全台共提供1000名額）；三、經營區內全體中嘉收視戶：力挺台南市政府「停課不停學」，透過台南第3公用頻道，週一到周五下午5時起播出「阿哲陪你帶小孩-線上故事屋」，每天都有不同的老師，用生動活潑的方式說故事給學童聽，讓電視也能成為學習平台！

申辦管道：指定專線(02)8178-6958 或至Home+中嘉三冠王、雙子星門市門市查詢資訊https://www.homeplus.net.tw/content_10.html

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